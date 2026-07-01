Kaza sonrası "tazminat vaadi" sunanlara dikkat! Yeni karar yayınlandı, ağır yaptırımlar yolda

Buna göre, sigortacılık sektörü içerisinde farklı kanallarda işlenen kişisel verilere hukuka aykırı şekilde erişim sağlayan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca işleme faaliyetinde bulunan hasar danışmanlık şirketleri ile kendilerine verilen yetki sınırları dışına çıkan eksperlerin, ekspertiz şirketlerinin, avukatların ve avukatlık ortaklarının herhangi bir işleme şartına dayanmadan kişisel veri işleme faaliyetinde bulunması ve veri sorumlusu sıfatının ortaya konulabilmesi durumunda ilgi kişilerce KVKK'ya şikayette bulunulabilecek.

Sigorta eksperleri, yasal görevleri doğrultusunda kişisel veri işleme faaliyetinde bulunabilecek ancak kişisel verileri yetkisiz üçüncü kişilere aktarmaları durumunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesindeki "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçuyla karşı karşıya kalacak.

Veri sorumluları, çalışanlarına yönelik kişisel verilerin korunması konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirecek. Ayrıca, kişisel verilere erişimde "asgari yetki prensibi" çerçevesinde yetki sınırlaması, rol tabanlı erişim kontrolleri ve log/takip mekanizmaları gibi veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbir alınacak.

Bu önlemleri almayarak Kanun hükümlerine aykırı şekilde bu uygulamalara devam eden ve ilke kararında belirtilen konulara uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumluları hakkında Kanun'un 18. maddesinde yer alan cezai işlemler uygulanacak.