Kimi ışık almıyor kiminin duvarları rutubetten kararmış. Dökülen evlere istenen kiralar şaşırtıyor

İş olanakları, sosyal hayat ve eğitim imkanlarıyla milyonlarca kişinin yaşamayı tercih ettiği İstanbul'da yüksek kira fiyatları vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Birçok kişi az kira verebilmek için ev bile denmesi çok zor yerlerde barınmak zorunda kalıyor.

Kimi evlerde pencere bulunmazken, bazılarında banyo ve mutfak gibi temel yaşam alanlarının yetersizliği dikkat çekiyor.

Özellikle eski binalardaki küçük daireler, yüksek kira bedelleri karşılığında kiralanıyor.