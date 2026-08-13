Kimi ışık almıyor kiminin duvarları rutubetten kararmış. Dökülen evlere istenen kiralar şaşırtıyor
13.08.2026 08:35
İstanbul'da artan kira fiyatları nedeniyle birçok kişi yaşam koşulları oldukça kötü olan daireleri kiralamak zorunda kalıyor. (Haber: Tuana Çiftci)
İş olanakları, sosyal hayat ve eğitim imkanlarıyla milyonlarca kişinin yaşamayı tercih ettiği İstanbul'da yüksek kira fiyatları vatandaşları zor durumda bırakıyor.
Birçok kişi az kira verebilmek için ev bile denmesi çok zor yerlerde barınmak zorunda kalıyor.
Kimi evlerde pencere bulunmazken, bazılarında banyo ve mutfak gibi temel yaşam alanlarının yetersizliği dikkat çekiyor.
Özellikle eski binalardaki küçük daireler, yüksek kira bedelleri karşılığında kiralanıyor.
30 YILLIK BİNADA KİRA 20 BİN LİRANIN ÜZERİNDE
Vatandaşlar uygun fiyatlı ev bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini söylerken, kimi kiracılar yaşı 30'a yaklaşan eski binalardaki dairelere 20 bin liranın üzerinde kira istendiğini anlatıyor.
Bazı binalarda ise giriş katı ve bakımsız daireler için 30 bin liranın üzerinde ücret talep ediliyor.
İLAN SİTELERİNDE DEPOYU ANDIRAN DAİRELER VAR
Megakentin merkezi sayılabilecek Fatih'te yaklaşık 30 yıllık, doğal ışık almayan ve rutubet izleri bulunan bir daire 15 bin liradan kiraya çıkarılırken, Bahçelievler'de depoyu andıran görüntüsüyle dikkat çeken 1+1 daire de ilan sitelerinde yer aldı.
Beşiktaş gibi merkez ilçelerde kira bedelleri daha da yükseliyor. Bölgede 1+1 dairelerin kiraları 25 bin liradan başlarken, yeni yapılarda aynı büyüklükteki dairelerin kira bedeli 50 ila 60 bin liraya kadar çıkabiliyor.
ORTALAMA KİRA 44 BİN LİRA SEVİYESİNDE
Emlakçılar, ilanlardaki kira fiyatlarının evin bulunduğu bölge, binanın yaşı ve ilan sahibinin fiyat politikası gibi etkenlere göre değişkenlik gösterdiğini belirtiyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre ise İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin ortalama kira değeri yaklaşık 44 bin lira seviyesinde bulunuyor.