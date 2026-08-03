Kira artış oranı hesaplama Ağustos 2026: Kira artış oranı ne kadar, kira zammı yüzde kaç oldu?
03.08.2026 10:05
Ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği Ağustos 2026 kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini ilan etmesiyle birlikte netlik kazandı. Konut ve iş yerlerinde uygulanacak yasal zam tavanını belirleyen 12 aylık TÜFE ortalaması, Ağustos ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için belirleyici temel kıstas oldu. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Ağustos ayı kira artış oranı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Sözleşmesini ağustos ayı itibarıyla yenileyecek olan kiracılar, ev sahiplerine güncel 12 aylık TÜFE verilerinin ortalamasına göre zam uygulayacak. TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verileri doğrultusunda, ağustos ayı kira artışlarında uygulanacak olan yasal zam oranı belli oldu. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
TÜFE'NİN 12 AYLIK ORTALAMASINA GÖRE HESAPLANIYOR
Geçtiğimiz yıllarda uygulanan kira artışlarındaki yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Ağustos ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev ve işyeri sahibi kira artışını belirlemede TÜFE sınırını aşamayacak.
Buna göre; Kontrat süresi dolan konut ve işyeri kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine ağustos ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve 2026 ağustos ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık ortalamaya göre güncel TÜFE rakamları belli oldu.
Buna göre; Ağustos ayı kira artış oranı yüzde 31,90 olarak uygulanacak.