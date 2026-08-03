Kira artış oranı hesaplama Ağustos 2026: Kira artış oranı ne kadar, kira zammı yüzde kaç oldu?

Ağustos ayı kira artış oranı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Sözleşmesini ağustos ayı itibarıyla yenileyecek olan kiracılar, ev sahiplerine güncel 12 aylık TÜFE verilerinin ortalamasına göre zam uygulayacak. TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verileri doğrultusunda, ağustos ayı kira artışlarında uygulanacak olan yasal zam oranı belli oldu. Peki, ağustos ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?