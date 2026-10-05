Kira artış oranı hesaplama Ekim 2026: Kira artış oranı ne kadar oldu, kira zammı yüzde kaç?
05.10.2026 10:16
Son Güncelleme: 05.10.2026 10:16
Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği kritik veri belli oldu.
“Ekim ayında kirama ne kadar zam yapılacak?” sorusunun yanıtı, yüz binlerce kiracının gündeminde yer alıyor.
Mülk sahipleri ve kiracılar için TÜİK’in Eylül ayı TÜFE verisini ilan etmesiyle birlikte 12 aylık ortalamalara göre kira zammında anlaşmaya gidecek.
Peki ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu, kira zammı yüzde kaç? 30, 40, 50 bin TL kira ödeyenler ne kadar zam yapacak?
İşte TÜİK’in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması ve kuruşu kuruşuna örnek zamlı kira hesaplama tablosu.
YASAL TAVAN ORAN GEÇERLİ OLACAK
Geçtiğimiz yıllarda uygulanan kira artışlarındaki yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Ekim ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev ve işyeri sahibi kira artışını belirlemede TÜFE sınırını aşamayacak.
Buna göre; Kontrat süresi dolan konut ve işyeri kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine ekim ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık ortalamaya göre güncel TÜFE rakamları belli oldu.
Buna göre; Ekim ayı kira artış oranı yüzde 31,49 olarak uygulanacak.
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2026
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 31,49
Kira Artış Tutarı: 9 bin 447 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 39 bin 447 TL
Mevcut Kira Bedeli: 40 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2026
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 31,49
Kira Artış Tutarı: 12 bin 596 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 52 bin 596 TL