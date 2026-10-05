Kira artış oranı hesaplama Ekim 2026: Kira artış oranı ne kadar oldu, kira zammı yüzde kaç?

“Ekim ayında kirama ne kadar zam yapılacak?” sorusunun yanıtı, yüz binlerce kiracının gündeminde yer alıyor.

Mülk sahipleri ve kiracılar için TÜİK’in Eylül ayı TÜFE verisini ilan etmesiyle birlikte 12 aylık ortalamalara göre kira zammında anlaşmaya gidecek.

Peki ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu, kira zammı yüzde kaç? 30, 40, 50 bin TL kira ödeyenler ne kadar zam yapacak?

İşte TÜİK’in açıkladığı 12 aylık TÜFE ortalaması ve kuruşu kuruşuna örnek zamlı kira hesaplama tablosu .