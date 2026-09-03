Kira artış oranı hesaplama Eylül 2026: Kira artış oranı ne kadar, kira zammı yüzde kaç oldu?

Eylül ayı kira artış oranı, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Sözleşmesini eylül ayı itibarıyla yenileyecek olan kiracılar, ev sahiplerine güncel 12 aylık TÜFE verilerinin ortalamasına göre zam uygulayacak. TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verileri doğrultusunda, eylül ayı kira artışlarında uygulanacak olan yasal zam oranı belli oldu. Peki, eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?