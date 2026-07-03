Kira artış oranı temmuz zammı belli oldu. 2026 temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin günlerdir büyük bir merakla beklediği temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomideki tüm dengeleri değiştiren Haziran ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da tüm kamuoyuyla paylaştı. Bu kritik açıklamayla birlikte, Temmuz 2026 dönemi boyunca yenilenecek olan konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal üst sınır ve maksimum zam oranı kuruşu kuruşuna netleşti. Peki, 2026 temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu?