Kira artış oranı temmuz zammı belli oldu. 2026 temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu?
03.07.2026 10:05
Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin günlerdir büyük bir merakla beklediği temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomideki tüm dengeleri değiştiren Haziran ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da tüm kamuoyuyla paylaştı. Bu kritik açıklamayla birlikte, Temmuz 2026 dönemi boyunca yenilenecek olan konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal üst sınır ve maksimum zam oranı kuruşu kuruşuna netleşti. Peki, 2026 temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, kaç TL oldu?
Geçmiş yıllarda uygulanan yüzde 25'lik sabit sınırın tamamen kalkmasının ardından gözler artık tamamen enflasyon verilerine odaklanıyor. Ev sahibi ve kiracılar sabahın ilk saatlerinden itibaren "Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?", "Kira zammı yüzde kaç açıklandı?" gibi soruları internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte TÜİK verileri doğrultusunda konut ve iş yerleri için Temmuz 2026 yasal kira artış oranı.
12 AYLIK ORTALAMAYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BAZ ALINACAK
Geçtiğimiz yıllarda uygulanan kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Temmuz ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev ve işyeri sahibi kira artışını belirlemede TÜFE sınırını aşamayacak.
Buna göre; Kontrat süresi dolan konut ve işyeri kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine temmuz ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve 2026 temmuz ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.
Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 32,03 ardından yüzde 32,03 olarak uygulanacak.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 36 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2026
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 32,03
Kira Artış Tutarı: 11 bin 530 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 47 bin 530 TL