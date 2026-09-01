Kira sözleşmelerinde yeni sayfa. Artık e-Devlet üzerinden zorunlu olacak

Uygulama, gayrimenkul sektörü temsilcileri tarafından da olumlu karşılandı.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Genel Başkanı Hakan Akdoğan, sistemin zorunlu hale getirilmesiyle sahte sözleşmelerin önüne rahatça geçilebileceğini ve ev sahibinin gerçekten malik olup olmadığının doğrulanabileceğini belirtti.

Sistemin zorunlu olmasının belgelerin saklanabilirliği açısından önemli olacağını dile getiren Akdoğan, "Kontrat kaybolmaz, taraflar ve kira bedeli kayıt altına girer. Uyuşmazlıklarda sözleşmenin tarihi ve içeriği konusunda ispat kolaylaşır. Bürokrasi azalır. Belki de en önemlisi, Türkiye'nin gerçek kira verisini ortaya çıkarabilecek çok güçlü bir veri tabanı oluşur." dedi.

Kira bedellerinin tamamının merkezi olarak kayıt altına alınmasının daha rahat olacağına işaret eden Akdoğan, "Kayıt dışı kira gelirleriyle mücadeleyi ciddi biçimde kolaylaştıracak. Yani e-kontrat yalnızca vatandaşın işini kolaylaştıran dijital bir sözleşme sistemi değil aynı zamanda kira piyasasının şeffaflaşması ve vergi denetiminin güçlenmesi anlamına geliyor." diye konuştu.