Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor?

Kiralık sosyal konutların yapılacağı yerler, kirası ve şartları belli oldu. İstanbul'da başlatılan sosyal kiralık konut projesinde konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak.

Bu ilçelerde eski, depreme dayanıksız, masraflı konutların kira ları en az 15 bin liradan başlıyor. Böylece devletin yapacağı kiralık konutların sıfır, depreme dayanıklı, sosyal alanlı ve düzenli olacak olmasından dolayı tercih sebebi olacak.