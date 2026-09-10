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Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor?

10.09.2026 15:59

Burak Taşçı

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Mevcut ilan sitelerinde en düşük kiranın 15 bin TL olduğu ilçelerde sosyal konut kiraları 10 bin TL'den başlatılıyor. Gelir sınırı ve ikamet şartıyla verilecek evlerin tam listesi.

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor?
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Kiralık sosyal konutların yapılacağı yerler, kirası ve şartları belli oldu. İstanbul'da başlatılan sosyal kiralık konut projesinde konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak.

 

Bu ilçelerde eski, depreme dayanıksız, masraflı konutların kiraları en az 15 bin liradan başlıyor. Böylece devletin yapacağı kiralık konutların sıfır, depreme dayanıklı, sosyal alanlı ve düzenli olacak olmasından dolayı tercih sebebi olacak.

ŞARTLAR NE OLACAK? 1
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ŞARTLAR NE OLACAK?

Evler 3 yıllık kiralanacak. 3 yılın ardından yeni hak sahipleri belirlenecek. Kura şartları 18 yaşını tamamlamış, evli, hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edecek. En az 1 yıl İstanbul'da ikamet şartı olacak, üstüne tapuda kayıtlı konut olmayacak.

KİRALAR BELLİ OLDU 2
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KİRALAR BELLİ OLDU

İlçelere göre kiralar 1+1 evler 10 bin, 2+1 evler 12 bin, 3+1 evler 15 bin lira, 4+1 evler 18 bin liradan başlayan fiyatlarla konutlar kiralanacak.

KİRALIK KONUT YAPILACAK İLÇELERDEKİ EN DÜŞÜK KİRALAR NE KADAR? 3
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KİRALIK KONUT YAPILACAK İLÇELERDEKİ EN DÜŞÜK KİRALAR NE KADAR?

Kiralık sosyal konutların yapılacağı ilçelerde bodrum kat, depreme dayanıksız, kot altı katlar, gece kondu tarzındaki evlerin en düşük kira seviyeleri belli oldu. İlan sitelerinde en ucuz evlerin kiraları 15 bin liradan başlıyor.

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 4
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Güngören 1+1 24 bin lira

Güngören 2+1 27 bin lira

Güngören 3+1 36 bin lira

Güngören 4+1 65 bin lira

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 5
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Beyoğlu 1+1 15 bin lira

Beyoğlu 2+1 17 bin lira

Beyoğlu 3+1 25 bin 500 lira

Beyoğlu 4+1 36 bin 500 lira

 

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 6
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Başakşehir 1+1 15 bin lira

Başakşehir 2+1 12 bin 500 lira

Başakşehir 3+1 16 bin 500 lira

Başakşehir 4+1 49 bin lira

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 7
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Gaziosmanpaşa 1+1 17 bin lira

Gaziosmanpaşa 2+1 16 bin lira

Gaziosmanpaşa 3+1 25 bin lira

Gaziosmanpaşa 4+1 38 bin lira

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 8
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Arnavutköy 1+1 15 bin lira

Arnavutköy 2+1 16 bin lira

Arnavutköy 3+1 22 bin lira

Arnavutköy 4+1 30 bin lira

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 9
iStockPhoto

Ataşehir 1+1 19 bin lira

Ataşehir 2+1 20 bin lira

Ataşehir 3+1 22 bin lira

Ataşehir 4+1 32 bin lira

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 10
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Sancaktepe 1+1 15 bin lira

Sancaktepe 2+1 18 bin lira

Sancaktepe 3+1 20 bin lira

Sancaktepe 4+1 27 bin 500 lira

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 11
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Ümraniye 1+1 15 bin lira

Ümraniye 2+1 18 bin lira

Ümraniye 3+1 25 bin lira

Ümraniye 4+1 40 bin lira

 

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 12
iStockPhoto

Üsküdar 1+1 17 bin 500 lira

Üsküdar 2+1 20 bin lira

Üsküdar 3+1 25 bin lira

Üsküdar 4+1 41 bin lira

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 13
iStockPhoto

Maltepe 1+1 17 bin 500 lira

Maltepe 2+1 21 bin lira

Maltepe 3+1 28 bin lira

Maltepe 4+1 44 bin lira

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 14
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Tuzla 1+1 20 bin lira

Tuzla 2+1 19 bin 500 lira

Tuzla 3+1 17 bin lira

Tuzla 4+1 32 bin 500 lira

Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor? 15
iStockPhoto

Kartal 1+1 20 bin lira

Kartal 2+1 21 bin lira

Kartal 3+1 29 bin lira

Kartal 4+1 28 bin lira