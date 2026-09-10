Kiralık sosyal konut ilçelerinde ev sahipleri ne kadar kira istiyor?
10.09.2026 15:59
Mevcut ilan sitelerinde en düşük kiranın 15 bin TL olduğu ilçelerde sosyal konut kiraları 10 bin TL'den başlatılıyor. Gelir sınırı ve ikamet şartıyla verilecek evlerin tam listesi.
Kiralık sosyal konutların yapılacağı yerler, kirası ve şartları belli oldu. İstanbul'da başlatılan sosyal kiralık konut projesinde konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak.
Bu ilçelerde eski, depreme dayanıksız, masraflı konutların kiraları en az 15 bin liradan başlıyor. Böylece devletin yapacağı kiralık konutların sıfır, depreme dayanıklı, sosyal alanlı ve düzenli olacak olmasından dolayı tercih sebebi olacak.
ŞARTLAR NE OLACAK?
Evler 3 yıllık kiralanacak. 3 yılın ardından yeni hak sahipleri belirlenecek. Kura şartları 18 yaşını tamamlamış, evli, hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edecek. En az 1 yıl İstanbul'da ikamet şartı olacak, üstüne tapuda kayıtlı konut olmayacak.
KİRALAR BELLİ OLDU
İlçelere göre kiralar 1+1 evler 10 bin, 2+1 evler 12 bin, 3+1 evler 15 bin lira, 4+1 evler 18 bin liradan başlayan fiyatlarla konutlar kiralanacak.
KİRALIK KONUT YAPILACAK İLÇELERDEKİ EN DÜŞÜK KİRALAR NE KADAR?
Kiralık sosyal konutların yapılacağı ilçelerde bodrum kat, depreme dayanıksız, kot altı katlar, gece kondu tarzındaki evlerin en düşük kira seviyeleri belli oldu. İlan sitelerinde en ucuz evlerin kiraları 15 bin liradan başlıyor.
Güngören 1+1 24 bin lira
Güngören 2+1 27 bin lira
Güngören 3+1 36 bin lira
Güngören 4+1 65 bin lira
Beyoğlu 1+1 15 bin lira
Beyoğlu 2+1 17 bin lira
Beyoğlu 3+1 25 bin 500 lira
Beyoğlu 4+1 36 bin 500 lira
Başakşehir 1+1 15 bin lira
Başakşehir 2+1 12 bin 500 lira
Başakşehir 3+1 16 bin 500 lira
Başakşehir 4+1 49 bin lira
Gaziosmanpaşa 1+1 17 bin lira
Gaziosmanpaşa 2+1 16 bin lira
Gaziosmanpaşa 3+1 25 bin lira
Gaziosmanpaşa 4+1 38 bin lira
Arnavutköy 1+1 15 bin lira
Arnavutköy 2+1 16 bin lira
Arnavutköy 3+1 22 bin lira
Arnavutköy 4+1 30 bin lira
Ataşehir 1+1 19 bin lira
Ataşehir 2+1 20 bin lira
Ataşehir 3+1 22 bin lira
Ataşehir 4+1 32 bin lira
Sancaktepe 1+1 15 bin lira
Sancaktepe 2+1 18 bin lira
Sancaktepe 3+1 20 bin lira
Sancaktepe 4+1 27 bin 500 lira
Ümraniye 1+1 15 bin lira
Ümraniye 2+1 18 bin lira
Ümraniye 3+1 25 bin lira
Ümraniye 4+1 40 bin lira
Üsküdar 1+1 17 bin 500 lira
Üsküdar 2+1 20 bin lira
Üsküdar 3+1 25 bin lira
Üsküdar 4+1 41 bin lira
Maltepe 1+1 17 bin 500 lira
Maltepe 2+1 21 bin lira
Maltepe 3+1 28 bin lira
Maltepe 4+1 44 bin lira
Tuzla 1+1 20 bin lira
Tuzla 2+1 19 bin 500 lira
Tuzla 3+1 17 bin lira
Tuzla 4+1 32 bin 500 lira
Kartal 1+1 20 bin lira
Kartal 2+1 21 bin lira
Kartal 3+1 29 bin lira
Kartal 4+1 28 bin lira