Kiralık sosyal konut projesi başvuru tarihi belli oldu. İşte başvuru şartları ve kira fiyatları

İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da dört bölgede yer alacak.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam bin 70 konut kiralanacak.

İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak.

İlk etaptaki bin 71 konutun teslimi ise ekimde yapılacak.