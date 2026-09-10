Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin ayrıntıları belli oldu
10.09.2026 14:25
Son Güncelleme: 10.09.2026 14:31
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık sosyal konutlara ilişkin önemli açıklamada bulundu.
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği kiralık sosyal konut projesinde fiyatlar belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projenin ayrıntılarını açıkladı.
Kiralık konutlar, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. Evler 3 yıllık kiralanacak. 3 yılın ardından yeni hak sahipleri belirlenecek.
Kura şartları 18 yaşını tamamlamış, evli, hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edecek.
En az 1 yıl İstanbul'da ikamet şartı olacak, üstüne tapuda kayıtlı konut olmayacak.
İlçelere göre kiralar 1+1 evler 10 bin, 2+1 evler 12 bin, 3+1 evler 15 bin lira, 4+1 evler 18 bin liradan başlayan fiyatlarla konutlar kiralanacak.
14 Eylül'de başvurular alınacak. 1071 kiralık sosyal konut Ekim ayında teslim edilecek.