Kök maaşlar değişiyor, milyonlarca emekliyi etkileyecek

En düşük emekli maaşı alanlar için önemli olan kök maaşlara da yüzde 18 civarında zam yapılacak. Başka bir deyişle kök maaşı 17 bin lira olan bir emekli 3 Temmuz 2026'da yaklaşık yüzde 18 civarında zam alırsa maaşı 20 bin 60 lira olacak ve en düşük emekli maaşı kategorisinden çıkacak.