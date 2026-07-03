Kök maaşlar değişti, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

4 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması bugün itibarıyla değişiyor. En düşük emekli maaşı olan 20 bin liraya dair herhangi bir zam girişimi şu an için bulunmuyor. Emekli maaş zamları belli olduktan sonra hükümetin teklif vererek en düşük emekli maaşını artırması ihtimali bulunuyor.

En düşük emekli maaşından normal emekli maaşına geçecek olanlar için kök maaş büyük önem arz ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 17,76 oranında zammı hak etti.