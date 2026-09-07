Köklü değişim planı: İşçi çalışma günlerini ayarlayabilecek mi?
07.09.2026 12:56
Orta Vadeli Program'da çalışma hayatında büyük değişiklikler getirecek yenilikler yer alıyor. Programda çalışma günlerinin ayarlanması, esnek mesai ve bakım desteği gibi yenilikler var.
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, dün açıklandı.
Programa göre, atıl iş gücünün azaltılmasını hedefleyen bütüncül politikalar hayata geçirilecek.
Yeni OVP'de; ,istihdamın artırılması amacıyla yerel yönetimler ve özel sektör işbirliğiyle kurumsal bakım ve kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması, çalışma günlerinin ayarlanması ve esnek süreli çalışma modellerinin uygulanmasını da kapsayan yeni uygulamalar yer alıyor.
BÖLGESEL UYUMSUZLUK ENGELLERİ AZALTILACAK
Bu kapsamda, potansiyel iş gücünün ekonomik faaliyete katılımını artırmak amacıyla iş gücü piyasasına girişin önündeki beceri, bakım, iş arama ve bölgesel uyumsuzluk kaynaklı engeller azaltılacak.
İş gücü piyasası dışında kalan bireylerin kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişleri desteklenecek.
Atıl iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması amacıyla erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlar uygulamaya alınacak.
ÇALIŞMA GÜNLERİNİ AYARLANABİLECEK
OVP'ye giren formüller arasında en dikkat çekici olanı ise çalışma günlerine ilişkin.
OVP'de yer alan formüllere göre; atıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek.
İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda, çalışma günlerinin ayarlaması ile esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.
UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ DESTEKLENECEK
Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek, sosyal yardım alan bireylerin iş gücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif iş gücü programları yaygınlaştırılacak.
Yeniden beceri kazandırma, takip ve eşleştirme mekanizmaları güçlendirilerek aktif iş gücü programlarına katılanların iş gücü açığı bulunan sektörlerde kalıcı istihdama geçişleri desteklenecek.
Ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.
İŞ YERLERİNDEKİ KREŞ VE BAKIM HİZMETLERİ
Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve özel sektörün işbirliğini sağlayacak şekilde kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak, iş yerlerindeki kreş ve bakım hizmetleri sunumu özellikle kadınlar başta olmak üzere istihdamı destekleyecek şekilde geliştirilecek.
Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için işletmelerin kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunmaları desteklenecek.