Komşuda maaşlar uçuşa geçti. Ortalama ücret belli oldu

İkinci çeyrekte en yüksek ortalama maaşlar, aylık 3 bin 79 Euro ile bilgi ve yaratıcı endüstriler ile telekomünikasyon sektöründe kaydedildi. Bunu 2 bin 140 Euro ile finans ve sigorta faaliyetleri takip ederken, elektrik, ısı ve gaz üretimi ve dağıtımı ortalama 2 bin 36 Euro ile ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan, ortalama maaşların en düşük olduğu sektör otel ve restoranlar olup 918 Euro olarak belirlenmişti. Bunu tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü bin 31 Euro ile, diğer sektörler ise bin 53 Euro ile takip etti.

Artış, kamu sektörüne kıyasla özel sektörde önemli ölçüde daha güçlü oldu. Özel şirketlerde ortalama ücretler yıllık bazda yüzde 11,5 artarken, kamu sektöründe bu artış yüzde 4,8 oldu.

İkinci çeyrekte de istihdam arttı. Haziran ayı sonunda, iş ve hizmet sözleşmeleri kapsamında çalışan kişi sayısı 2,37 milyona ulaştı; bu da Mart ayı sonuna kıyasla 14 bin 800 kişi veya yüzde 0,6'lık bir artış anlamına geliyor.