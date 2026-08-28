Konkordato ilan etmişti. 58 yıllık meyve suyu şirketi için çağrı yapıldı

58 yıllık meyve suyu şirketi Aroma'ya verilen bir yıllık konkordato mühleti geçtiğimiz Mart ayında sona ermişti.

Duruk Ailesi'nin şirketi olan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş.'nin konkordatoya ilişkin dava süreci ise devam ediyor.