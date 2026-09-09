Konut kredisi kampanyası başladı. Şartlar belli oldu, işte aylık taksitler

Ekspertiz ücreti 28 bin 202 lira ve ipotek tesis ücreti 3 bin 600 lira olacak. Ekspertiz ücreti avans olarak tahsil edilecek. Konutun lokasyonu ve metrekaresine göre değişiklik gösterecek. Ekspertiz hizmeti veren kuruluşa ödenen fatura tutarı tahsil edilecek.

Yasal düzenleme ile sadece kredi kullandığı tarih itibarıyla kendisine ait konutu bulunmayan müşterilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve konut teminatlı kredilerde BSMV istisnası uygulanacak.