Konut kredisi kampanyası başladı. Şartlar belli oldu, işte aylık taksitler
09.09.2026 15:34
Yeni evliler için başlatılan avantajlı konut kredisinde ekspertiz, ipotek ve sigorta masrafları ile birlikte tüm maliyet kalemleri açıklandı.
Yeni evlilere özel Halkbank konut kredisi kampanyası yaptı. Banka ihtiyaç duyulan konut finansmanını avantajlı faiz oranları ve esnek geri ödeme koşullarıyla sunmaya başladı.
Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlamasıyla birlikte faiz oranlarının yakın zamanda düşeceği beklentisi ortaya çıkmıştı. Bankalar da kredi ve mevduat faizi indirimlerine başladı.
KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Kredi ödemeleri, aylık eşit taksitli, serbest ödemeli, 3 aya kadar ödemesiz olarak gerçekleşecek.
FAİZ ORANI KAÇ?
Faiz oranı aylık yüzde 2,60 olarak belirlendi. 120 ay vadeli konut kredisinde 1 milyon liranın 120 aydaki yıllık maliyet oranı yüzde 38 oldu. 5 bin lira da kredi tahsis ücreti ödenecek.
MASRAFLAR NE KADAR TUTUYOR?
Ekspertiz ücreti 28 bin 202 lira ve ipotek tesis ücreti 3 bin 600 lira olacak. Ekspertiz ücreti avans olarak tahsil edilecek. Konutun lokasyonu ve metrekaresine göre değişiklik gösterecek. Ekspertiz hizmeti veren kuruluşa ödenen fatura tutarı tahsil edilecek.
Yasal düzenleme ile sadece kredi kullandığı tarih itibarıyla kendisine ait konutu bulunmayan müşterilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve konut teminatlı kredilerde BSMV istisnası uygulanacak.
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI VAR
Kredi faiz oranları; bankadan en az taksit tutarı kadar Açık Hesap açtıran, en az üç adet otomatik ödeme talimatı veren, Halkbank kredi kartına sahip olan ya da onaylanmış kredi kartı bulunan, İnternet/Mobil/Dialog şube üyeliklerini yaptıran, bankadan Hayat Sigortası, DASK, Konut Sigortası yaptıran, ilave olarak; BES, Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası, Ailem Güvende, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, İyi Günde Hayat-Evim, Bireysel Güvence Sigortası, Ferdi Kaza Katılım, Kredi Koruma ve Kiralık Kasa Sigortası ürünlerinden en az üç tanesi tanımlanan ve Hesaplı Bankacılık Masraf Paketine sahip olan müşteriler için geçerli olacak.
Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 1 milyon lira 120 ay vadeli kredi kullanan 35 yaşında müşteri için yıllık 9 bin 52 lira seviyesinde gerçekleşiyor.
KREDİDEN KİMER FAYDALANACAK?
Yeni Evlilere Özel Konut Kredisi’nden yararlanmak isteyenlerin, başvuru tarihi itibarıyla eşlerden herhangi birinin 35 yaşını doldurmamış olması (36 yaşından gün almamış olması), başvuru sahibi ya da eşinin taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması, resmi nikâh tarihi üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olması gerekmiyor.
NE KADAR ÖDEME ÇIKIYOR?
1 milyon lira krediyi, 120 ay vadede, yüzde 2,60 aylık faiz oranıyla aylık taksit tutarı 27 bin 252 lira oluyor. Aynı şartlarda 2 milyon kredi kullanılırsa taksit 54 bin 504 liraya, 3 milyon kredi kullanılırsa aylık ödemesi 81 bin 757 lira oluyor.