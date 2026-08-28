Kredi çekecekler dikkat. Faizler pazartesi düşecek. İlk açıklamalar geldi
28.08.2026 14:18
Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalesine yeniden başlamasıyla birlikte faiz oranları 300 baz puan geriledi. Kamu bankalarının genel müdürleri kredi faizlerini indireceklerini açıkladı.
Kamu bankaları, Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesine uyum sağlayarak kredilerdeki faizleri düşürmeye başlayacak.
Diyarbakır önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıkloğlu, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın genel müdürleriyle bir araya geldi.
Rıfat Hisarcıklıoğlu "Bankacılık sektörümüzün vakit kaybetmeksizin ticari kredi faizlerinde bu üç puanlık indirimi de hızlıca yansıtmalarını talep ediyoruz. Merkez Bankası, hafta başında piyasayı yeniden yüzde 37 faizden fonlamaya başladı. Faiz 3 puan düşmüş oldu. İş dünyasının 'bu indirim yansısın' talebine genel müdürler olumlu yanıt verdi." dedi.
GENEL MÜDÜRLER KAYITSIZ KALMADI
Vakıfbank Genel Müdürü Osman Aralan "Hemen Pazartesi'nden itibaren kamu bankaları olarak biz de iki, üç puan hemen aşağıya indireceğiz tüm faiz oranlarını." ifadesini kullandı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE KONUŞULDU
Toplantıda, Terörsüz Türkiye süreci de konuşuldu. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil "Türkiye'nin doğusunda, batısında herhangi bir eve cenaze gelmemesi bizim en büyük kazancımız.
Bunu bir de ekonomik olarak taçlandırırsak bu bizim önünü açacak ve zor değil." dedi.
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakır da, uzun yıllar süren terörün ekonomik maliyetini açıkladı.