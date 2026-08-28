Kredi çekecekler dikkat. Faizler pazartesi düşecek. İlk açıklamalar geldi

Çakır "Bakın bu ülke terör dolayısıyla ve ya bu çatışmalar dolayısıyla 2.3 trilyon dolar kaybetti. Bu aslında iller itibariyle bakıldığında bir yerde yatırım yapılabilir ana rakam olarak yetmiş beş milyar dolara mal olur." değerlendirmesinde bulundu.