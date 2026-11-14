Kredi bitince 70 bin lira iade ediliyor. 3 milyon 500 bin liraya kadar limit var, vade 72 ay
14.11.2026 10:50
Son Güncelleme: 14.11.2026 10:54
Piyasa koşullarının çok altında yüzde 1,66 faiz oranıyla kullandırılan krediyle araç, işyeri alınabiliyor.
Krediler avantaj sağlamaya devam ediyor. 3.5 milyon liraya kadar verilen kredilerle düşük faizle borçlanıp, uzun vadede ödeme yapılabiliyor.
İşletme sermayesi ihtiyaçları için 1 milyon 500 bin liraya kadar, işyeri ve taşıt alımına yönelik olarak da 3 milyon 500 bin liraya kadar yatırım kredisi kullandırılıyor. 0 km ile 5 yaş arasındaki ticari araç alımları için de kredi veriliyor.
KREDİLERE HALKBANK ARACILIK EDİYOR
Esnaf ve Sanatkarlara özel kredilere Halkbank üzerinden başvuru yapılıyor.
VADE SÜRESİ NE KADAR?
İşletme kredisinde azami 48 ay, araç kredisinde 60 ay, işyeri kredisinde ise 72 ay vade yapılıyor.
FAİZ NE KADAR?
Kredilerde faiz yüzde 20 olarak uygulanıyor. Aylık faiz yüzde 1.66'ya denk geliyor. Yüzde 1,25 oranında masraf kesintisi bulunuyor. Diğer kesintiler ve faizlerle birlikte 1 milyon 500 bin liralık işletme kredisine 48 ay vadede toplam geri ödeme 2 milyon 249 bin 392 lira oluyor. Kredi bitiminde ise 30 bin lira iade ediliyor. Net ele geçen tutar ise 1 milyon 424 bin 900 lira.
3 milyon 500 bin liralık araç kredisi çekildiğinde 60 ay vadede toplam geri ödeme 5 milyon 673 bin 564 lira oluyor. Kredi bitiminde ise 70 bin lira iade ediliyor. 175 bin 100 liralık kesinti yapılıyor. 3 milyon 324 bin 900 lira net ele geçen tutar oluyor.
3 milyon 500 bin liralık işyeri kredisi çekildiğinde 72 ay vadede toplam geri ödeme 6 milyon 98 bin 750 lira oluyor. Kredi bitiminde 70 bin lira iade ediliyor. Net gelen geçen tutar ise 3 milyon 324 bin 900 lira oluyor.