Kredi bitince 70 bin lira iade ediliyor. 3 milyon 500 bin liraya kadar limit var, vade 72 ay

3 milyon 500 bin liralık araç kredisi çekildiğinde 60 ay vadede toplam geri ödeme 5 milyon 673 bin 564 lira oluyor. Kredi bitiminde ise 70 bin lira iade ediliyor. 175 bin 100 liralık kesinti yapılıyor. 3 milyon 324 bin 900 lira net ele geçen tutar oluyor.

3 milyon 500 bin liralık işyeri kredisi çekildiğinde 72 ay vadede toplam geri ödeme 6 milyon 98 bin 750 lira oluyor. Kredi bitiminde 70 bin lira iade ediliyor. Net gelen geçen tutar ise 3 milyon 324 bin 900 lira oluyor.