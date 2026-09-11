Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme gelecek mi? Yanıt geldi
11.09.2026 08:35
Son Güncelleme: 11.09.2026 09:15
Milyonlarca kredi kartı sahibi ve kredi kartı almak isteyenlerin aklındaki "Kart limitim azaltılacak mı?" sorusuna yanıt verildi. Sektör kaynakları iddialara son noktayı koydu.
Kredi kartı limitlerine ilişkin değişiklikler olacağı iddiaları sosyal medya siteleri ve bazı basın kuruluşları tarafından ortaya atılmaya başlandı. Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren değişikliklerin yürürlüğe gireceği öne sürüldü.
Gerçekle ilgisi olmayan iddialara göre, bankalar kredi kartı limiti verirken müşterilerin beyanına göre değil, gerçek geliri, mevcut borçları ve kredi puanına göre ödeme imkanlarını ele alarak limit belirleyeceği belirtildi. Hatta SGK ile organize olan bir sistem kurulup, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki borç verileriyle birlikte gerçek maaşın tespit edileceği iddia edildi.
Düzenleme ile vatandaşların borçlanma sınırlarının belirleneceği ve bütçelerini aşmayacağına dair kaynağı belli olmayan açıklamalar yapıldı.
MEVCUT LİMİTLERİN DE ETKİLENECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ
Mevcutta kredi kartı olan ve yüksek limiti bulunanların da düzenlemeye tabi tutulacağı ve limitlerinin yeniden belirlenebileceği iddia edildi.
SEKTÖR KAYNAKLARI: ASLI OLMAYAN İDDİALAR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, haberlerin periyodik olarak ortaya çıktığı, yeni bir düzenlemenin olmadığı, yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
Böyle bir durumun gerçekleşmesi için BDDK, taslak metnini görüşe açarak, sektör temsilcilerine ileterek onların da görüşlerini alması ve sonrasında düzenleme yapması gerekiyor.
KART DÜZENLEMESİ DEVREYE ALINMAMIŞTI
Yılın ilk aylarında kredi kartlarına ilişkin limit düzenlemesi yapılacağını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıklamıştı. Yapılan düzenlemeler bankalara bildirilmiş ve resmi olarak da duyurulmuştu. Ancak BDDK, "Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde; bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır." açıklamasını yapmıştı.
KREDİ KARTI YANLIŞ KULLANILIYOR
Kredi kartı dünya genelinde ödeme aracı olarak kullanılırken ülkemizde vatandaşlar tarafından borçlanma aracı olarak kullanılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan taksit imkanı Türkiye'de kredi kartlarında bulunuyor. Gelir düzeyi yetersiz olan kişiler taksitli satın alımlar gerçekleştirerek isteklerini karşılayabiliyor. Ancak kredi kartı limitini bütçesinin üstünde belirleyip, dönem borcu yerine asgari ödeme tutarına yönelenlerin kart borçları her geçen ay artıyor ve kişinin gelirinden daha fazla ödemeler ortaya çıkıyor.
Bu nedenle aylık bütçenizde kredi kartınız için olan kısmı ayırıp, kalan kısmıyla tasarruf ve harcamalarınızı gerçekleştirmeniz menfaatinize olacaktır. Kredi kartını borçlanma aracı olarak değil, ödeme aracı olarak kullanıp, hesap kesim tarihinden sonra dönem borcunun tamamını kapatmak en doğru yaklaşım olarak biliniyor.