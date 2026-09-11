Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme gelecek mi? Yanıt geldi

Kredi kartı dünya genelinde ödeme aracı olarak kullanılırken ülkemizde vatandaşlar tarafından borçlanma aracı olarak kullanılıyor. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan taksit imkanı Türkiye'de kredi kartlarında bulunuyor. Gelir düzeyi yetersiz olan kişiler taksitli satın alımlar gerçekleştirerek isteklerini karşılayabiliyor. Ancak kredi kartı limitini bütçesinin üstünde belirleyip, dönem borcu yerine asgari ödeme tutarına yönelenlerin kart borçları her geçen ay artıyor ve kişinin gelirinden daha fazla ödemeler ortaya çıkıyor.

Bu nedenle aylık bütçenizde kredi kartınız için olan kısmı ayırıp, kalan kısmıyla tasarruf ve harcamalarınızı gerçekleştirmeniz menfaatinize olacaktır. Kredi kartını borçlanma aracı olarak değil, ödeme aracı olarak kullanıp, hesap kesim tarihinden sonra dönem borcunun tamamını kapatmak en doğru yaklaşım olarak biliniyor.