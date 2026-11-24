Kredi kartı asgari ödeme tutarı , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 oranları doğrultusunda hesaplanmaya başladı. Bu kapsamda, kredi kartı limiti 100 bin lira ve altındaysa yüzde 20, 100 bin üzerinde ve 200 bin liraya kadar (200 bin lira dahil) ise yüzde 30, 200 bin liranın üzerindeyse yüzde 40 oranı uygulanıyor.