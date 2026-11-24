Kredi kartı ve KMH borcu olanlara müjde, faiz oranı düştü
24.11.2026 11:35
Merkez Bankası'nın referans faiz oranı indirimi nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarına da yansıdı. Azami akdi faiz yüzde 3,08'e, gecikme faizi ise yüzde 3,38'e geriledi.
Kredi kartı faizlerinde düşüş başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren referans faiz oranını yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e düşürdü.
30 bin liranın altında dönem borcu olanlara azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e geriledi.
30 bin lirayla 180 bin lira arasında dönem borcu olanlarda uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e düştü. Azami gecikme faiz oranıysa yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e geriledi.
180 bin liranın üzerinde dönem borcu bulunanlara kurumsal kartlar da dahil olmak üzere azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faiz oranıysa yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düştü.
Nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarında azami faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düştü.
Yabancı para kredi kartı işlemlerinde ise azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya, azami gecikme faiz oranıysa yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya düştü.
ASGARİ ÖDEME TUTARLARI DA GÜNCELLENMİŞTİ
Kredi kartı asgari ödeme tutarı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen yüzde 20, yüzde 30 ve yüzde 40 oranları doğrultusunda hesaplanmaya başladı. Bu kapsamda, kredi kartı limiti 100 bin lira ve altındaysa yüzde 20, 100 bin üzerinde ve 200 bin liraya kadar (200 bin lira dahil) ise yüzde 30, 200 bin liranın üzerindeyse yüzde 40 oranı uygulanıyor.