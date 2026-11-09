Kredi kartı ve kredisi olanlar dikkat: Tek tıkla öğrenilecek

Türkiye Bankalar Birliği , bankacılık sistemine ilişkin kredi limit ve borç bilgilerini tek ekranda, ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Risk Merkezi Raporu'na yeni bilgi ekranı eklendi.

Gerçek ve tüzel kişilere sunulan Risk Merkezi Raporu’na "Kredi Başvuru Kanalı Bilgisi" ve “Kurul Kararını (10746 Sayılı) Aşan Kredi Bilgileri” başlıkları da yer aldı.