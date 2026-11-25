Otomobil almak isteyenler için kredi kartı faiz oranı düştü. Yüksek limitli kredi kartı bulunan kişiler galeri ya da sıfır otomobil bayilerinden yüzde 4,25 yerine yüzde 4,08 oranında faizle borçlanarak araç alabilecek.

TAŞIT KREDİLERİNDE LİMİTLER VAR

Taşıt kredilerinde 400 bin liraya ve altındaki araçlar için azami 48 ay, 400 bin lirayla 800 bin lira arasındaki araçlar için azami 36 ay, 800 bin lirayla 1 milyon 200 bin lira arasındaki araçlar için azami 24 ay, 1 milyon 200 bin lirayla 2 milyon lira arasındaki araçlar için azami 12 ay vade uygulanıyor.

Bununla birlikte taşıt kredisi başvurularında kredilendirme oranı; 400 bin lira ve altındaki araçlar için maksimum yüzde 70, 400 bin lirayla 800 bin lira arasındaki araçlar için maksimum yüzde 50, 800 bin lirayla 1 milyon 200 bin lira araçlar için maksimum yüzde 30, 1 milyon 200 bin lirayla 2 milyon lira arasındaki araçlar için maksimum yüzde 20 oranında kredi çıkıyor.