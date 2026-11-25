Kredi kartına taksitle otomobil. İpotek, kredi, başvuru yok. Faiz oranları düştü
25.11.2026 10:00
Son Güncelleme: 25.11.2026 10:29
Taşıt kredisi oranları, ihtiyaç kredisi vade sınırları ve yüzde 4,08'e inen kredi kartı faizleriyle otomobil almanın güncel maliyeti belli oldu.
Otomobil almak isteyenler için kredi kartı faiz oranı düştü. Yüksek limitli kredi kartı bulunan kişiler galeri ya da sıfır otomobil bayilerinden yüzde 4,25 yerine yüzde 4,08 oranında faizle borçlanarak araç alabilecek.
TAŞIT KREDİLERİNDE LİMİTLER VAR
Taşıt kredilerinde 400 bin liraya ve altındaki araçlar için azami 48 ay, 400 bin lirayla 800 bin lira arasındaki araçlar için azami 36 ay, 800 bin lirayla 1 milyon 200 bin lira arasındaki araçlar için azami 24 ay, 1 milyon 200 bin lirayla 2 milyon lira arasındaki araçlar için azami 12 ay vade uygulanıyor.
Bununla birlikte taşıt kredisi başvurularında kredilendirme oranı; 400 bin lira ve altındaki araçlar için maksimum yüzde 70, 400 bin lirayla 800 bin lira arasındaki araçlar için maksimum yüzde 50, 800 bin lirayla 1 milyon 200 bin lira araçlar için maksimum yüzde 30, 1 milyon 200 bin lirayla 2 milyon lira arasındaki araçlar için maksimum yüzde 20 oranında kredi çıkıyor.
İHTİYAÇ KREDİSİNDE DE LİMİTLER VAR
İhtiyaç kredilerinde 125 bin lira ve altı en fazla 36 ay vade, 125 bin 1 lira ve 250 bin lira arası en fazla 24 ay vade, 250 bin lira ve üzeri en fazla 12 ay vadelendiriliyor.
OTOMOBİL ALACAKLARI İLGİLENDİRİYOR
Bazı galericiler ve otomobil bayileri kredi kartına taksitle araç satışı gerçekleştiriyor. 180 bin lira ve üzerindeki faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e geriledi.
NE KADAR ÖDEME ÇIKACAK?
500 bin liralık bir araç almak isteyen kişi 12 ay vadeyle aracın tamamını kredi kartından alırsa aylık ödemesi 57 bin 384 lira oluyor. Toplam faiz 188 bin 608 lira olurken geri ödemesi 689 bin liraya ulaşıyor.
1 milyon liralık bir araç almak isteyen kişi 12 ay vadeyle aracın tamamını kredi kartından alırsa aylık ödemesi 114 bin 768 lira oluyor. Toplam faiz 377 bin 216 lira olurken geri ödemesi 1 milyon 377 bin liraya ulaşıyor.
2 milyon liralık bir araç almak isteyen kişi 12 ay vadeyle aracın tamamını kredi kartından alırsa aylık ödemesi 229 bin 536 lira oluyor. Toplam faiz 754 bin 433 lira olurken geri ödemesi 2 milyon 754 bin liraya ulaşıyor.
PEŞİNAT VERİP KALANI TAKSİTLENDİRMEK MÜMKÜN
Galeri ya da sıfır otomobil bayisine bir miktar peşinat verip kalan tutarı taksitlendirmek de mümkün oluyor. 1 milyon liralık ikinci el otomobilin yarısını peşin ödeyerek geri kalan 500 bin lira da borçlanılıyor ve böylece taşıt kredisi limitlerinden etkilenilmemiş oluyor. Böylece 12 ay boyunca aylık 57 bin 384 lira ödeyerek 1 milyon liralık araç alınmış oluyor.
ARAÇ İSTENİLEN ANDA SATILABİLİYOR
Araç üzerine kredi çekilmediği için ipotek olmadığından dolayı istenilen anda satılarak nakde çevrilebiliyor.