Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat, yapılandırma fırsatı mı geliyor?
20.11.2026 13:43
Son Güncelleme: 20.11.2026 13:51
Daha önce iki kez uygulanan ve 3 ay başvuru süresi tanınan borç yapılandırmasının üçüncüsü için beklentiler arttı. İşte 100 bin, 500 bin ve 1 milyon liralık borçların olası yeni taksitleri.
Geçtiğimiz yakın dönemlerde kredi kartı ve bireysel kredi borcu olanlara yönelik borç yapılandırması iki defa yapılmıştı. Borçlarını yapılandıranlar taksitlerini ödemeye devam ederken bankaların takipteki alacakları artmaya devam ediyor.
Ödeme aracı olan kredi kartını borçlanma aracı olarak kullananlar bir süre sonra limitlerini bitirip büyük borçlarla karşı karşıya kalıyor ve asgari ödeme tutarını da ödeyemez hale gelip bankalar nezdinde takipteki alacaklar hesabına düşüyorlar.
18 Kasım 2026 tarihinde yapılan Finansal İstikrar Komitesi'nde bireysel kredi ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirildi.
Geçtiğimiz son iki kredi ve kredi kartı borcu yapılandırması öncesinde de Finansal İstikrar Komitesi bu minvalde açıklama yapmış ve sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu borç yapılandırmasının şartlarını açıklamıştı.
ÖDENMEMİŞ KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI YAPILANDIRILABİLİR
Bankalara olan borçlarını ödemekte zorlanan kişiler için yeni bir borç yapılandırması yeniden devreye alınabilir. 60 aya varan vadelerde belirlenecek faiz oranıyla yapılandırma yapılması halinde ödenemeyen kredi kartı asgari tutarı ya da kredi taksitleri ödenebilecek seviyelere indirilmiş olacak.
3 AY SÜRE VERİLMİŞTİ
BDDK'nın geçtiğimiz dönemdeki borç yapılandırmaları kapsamında 3 aylık süre içinde başvurulması halinde borçların yapılandırılacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz her iki borç yapılandırmasında faiz yüzde 3,11 olarak belirlenmişti.
KREDİ KARTI VE BİREYSEL KREDİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİN
Maaş/gelir düzeyine göre harcamaların yapılması, kredi kartı limitinin maaşın 4 katını aşmaması, kredi kartını borçlanma amacıyla değil ödeme aracı olarak kullanılması, kredi kartına taksit yaparken paranın zaman değeri kuralına göre davranılması ve çok sayıda ürün için taksit yapılmaması, bireysel kredi kullanılırken risklerin bilinmesi, taksit tutarını ödeme gücüne göre uyarlanması, herhangi bir aksi durumda birkaç ay boyunca borcun ödenmesini sağlayacak kaynağın bulunması borçların rahat ödenmesini sağlıyor.
TAKSİTLER NE KADAR OLACAK?
Faiz oranının yüzde 3,11 olduğunu varsayarsak 100 bin lira borcu olan birisi 60 ay vadede aylık 4 bin 456 lira, 48 ay vadede 4 bin 752 lira, 36 ay vadede 5 bin 320 lira, 24 ay vadede 6 bin 588 lira, 12 ay vadede 10 bin 682 lira ödeyerek borcunu kapatmış olacak.
500 bin lira borcu olan birisi yine yüzde 3,11 oranında faizle 60 ay vadede aylık 22 bin 281 lira, 48 ay vadede 23 bin 760 lira, 36 ay vadede 26 bin 601 lira, 24 ay vadede 32 bin 938 lira, 12 ay vadede 53 bin 409 lira ödeyerek borcunu kapatacak.
1 milyon lira borcu olan birisi yüzde 3,11 faiz oranıyla 60 ay vadede aylık 44 bin 562 lira, 48 ay vadede 47 bin 520 lira, 36 ay vadede 53 bin 202 lira, 24 ay vadede 65 bin 876 lira, 12 ay vadede ise aylık 106 bin 818 lira ödemeye yaparak borçlarını bitirecek.