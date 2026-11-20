Faiz oranının yüzde 3,11 olduğunu varsayarsak 100 bin lira borcu olan birisi 60 ay vadede aylık 4 bin 456 lira, 48 ay vadede 4 bin 752 lira, 36 ay vadede 5 bin 320 lira, 24 ay vadede 6 bin 588 lira, 12 ay vadede 10 bin 682 lira ödeyerek borcunu kapatmış olacak.

500 bin lira borcu olan birisi yine yüzde 3,11 oranında faizle 60 ay vadede aylık 22 bin 281 lira, 48 ay vadede 23 bin 760 lira, 36 ay vadede 26 bin 601 lira, 24 ay vadede 32 bin 938 lira, 12 ay vadede 53 bin 409 lira ödeyerek borcunu kapatacak.

1 milyon lira borcu olan birisi yüzde 3,11 faiz oranıyla 60 ay vadede aylık 44 bin 562 lira, 48 ay vadede 47 bin 520 lira, 36 ay vadede 53 bin 202 lira, 24 ay vadede 65 bin 876 lira, 12 ay vadede ise aylık 106 bin 818 lira ödemeye yaparak borçlarını bitirecek.