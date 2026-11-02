Küresel piyasalarda hareketlilik: Altın yükseldi, petrol sert düştü
02.11.2026 21:51
İran'daki savaşın sona ermesine yönelik diplomatik görüşmelerin ilerleyebileceği beklentisi küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı.
Küresel piyasalar, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerden gelen haberlerle haftaya hareketli başladı.
İranlı ve Katarlı yetkililer arasında üç gündür devam eden görüşmelerin Ortadoğu'daki gerilimi azaltabileceği beklentisi, petrol fiyatlarında sert düşüşe neden olurken hisse senedi piyasalarını destekledi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, ülkenin dini liderinin barış görüşmeleri konusunda hükümete belirli yetkiler verdiğini açıklaması da diplomatik çözüm umutlarını güçlendirdi.
PETROL FİYATLARINDA YÜZDE 7'Yİ AŞAN DÜŞÜŞ
Ortadoğu'dan petrol arzındaki kesintilerin azalabileceği beklentisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'den fazla geriledi.
Brent petrol, Türkiye saatiyle 18.30 itibarıyla 105,91 dolar seviyesinde işlem gördü.
Petrol fiyatlarındaki sert gerileme, enerji maliyetlerinin düşebileceği ve enflasyonist baskıların hafifleyebileceği beklentisiyle küresel hisse senedi piyasalarına olumlu yansıdı.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi ve doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, altın fiyatlarını destekledi.
Geçen hafta son bir yılın en düşük seviyesini gören ons altın, pazartesi günü yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 3 bin 957 dolar seviyesine yükseldi.
Türkiye'de de altın fiyatlarında yükseliş görüldü.
Gram altın yüzde 2,14 artışla 6 bin 356,32 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 392,58 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 41 bin 443,18 lira oldu.
Altın fiyatlarındaki yükselişte, petrol fiyatlarının düşmesiyle enflasyon beklentilerinin hafiflemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu.
Ortadoğu'daki diplomatik gelişmeler Avrupa borsalarına da olumlu yansıdı.
Avrupa genelinde STOXX 600 endeksi günü yüzde 0,42 yükselişle 649,44 puandan tamamlayarak son iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti.
İspanya'nın IBEX endeksi yüzde 1,63 yükselişle Avrupa'daki büyük borsalar arasında en güçlü performansı gösterdi.
Petrol fiyatlarındaki düşüşten olumlu etkilenen seyahat ve eğlence sektörü hisseleri yüzde 3 değer kazanırken enerji şirketlerinin hisseleri yüzde 2,3 geriledi.
WALL STREET'TE DE YÜKSELİŞ
ABD borsaları da haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
New York saatiyle 11.49 itibarıyla Dow Jones endeksi yüzde 1,06 artışla 52 bin 320 puana, S&P 500 yüzde 0,58 yükselişle 7 bin 624 puana ve Nasdaq yüzde 0,65 artışla 25 bin 602 puana ulaştı.
Teknoloji hisselerinde geçen hafta yaşanan satışların ardından Nvidia yüzde 1, Amazon ise yüzde 4,5 yükseldi. Buna karşılık enerji hisseleri yüzde 2,8'in üzerinde değer kaybetti.
Yatırımcıların odağında, İran'la barış görüşmelerinin yanı sıra 3 Kasım'da yapılacak ABD ara seçimleri ve büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçlar bulunuyor.