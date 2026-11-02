Küresel piyasalarda hareketlilik: Altın yükseldi, petrol sert düştü

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi ve doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, altın fiyatlarını destekledi.

Geçen hafta son bir yılın en düşük seviyesini gören ons altın, pazartesi günü yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 3 bin 957 dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye'de de altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

Gram altın yüzde 2,14 artışla 6 bin 356,32 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 392,58 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 41 bin 443,18 lira oldu.

Altın fiyatlarındaki yükselişte, petrol fiyatlarının düşmesiyle enflasyon beklentilerinin hafiflemesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler etkili oldu.