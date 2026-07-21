Küresel yatırım devinden Türkiye sinyali. İlanlar peş peşe geldi

Türkiye ekonomisi bölgesel krizler, savaşlar ve jeopolitik gerilimlerin arasında kalsa da her zaman bu durumlardan güçlenerek çıktı.

Üstün yapısal dinamikleri, genç işgücü, yatırım için birçok alanın bulunması, kaliteli üretimin yapılması, bölgedeki en güvenli ve istikrarlı ülke olması nedeniyle yatırım tercihleri arasında üst sıralarda yer alıyor.