Küresel yatırım devinden Türkiye sinyali. İlanlar peş peşe geldi
21.07.2026 12:16
ABD merkezli bankacılık devi JPMorgan Chase, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletme sinyalleri vererek LinkedIn üzerinden 6 farklı pozisyonda iş ilanı yayınladı.
ABD'li bankacılık devi JPMorgan Chase'den heyecanlandıran iş ilanları peş peşe geldi.
150 yıllık mazisi bulunan dev banka Türkiye'de 6 farklı ünvanlarda iş ilanı açtı.
İş profesyonellerinin bulunduğu Linkedin üzerinden açılan ilanlarda analist, uzman, başkan yardımcısı, yönetici ve stajyer alımı ilanları bulunuyor.
Türkiye'deki güven ve istikrar ortamı küresel çaptaki kurumların dikkatini daha fazla çekmeye başladı.
TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞİYOR
Küresel ölçekte hizmet veren JPMorgan Chase'in, Türkiye'de faaliyetlerini artırma yolunda olduğu iddiaları bulunuyor.
Bu sebeple bankanın personel alımı ilanı açtığı ve ilerleyen dönemde güçlenen, gelişen ve her geçen yıl büyüyen ekonomiye sahip Türkiye'de faaliyet gücünü artırmak istediği öne sürüldü.
TÜRKİYE MERKEZİ İSTANBUL'DA
JPMorgan Chase'in Türkiye merkezi Levent'te bulunuyor. Bir AVM'nin ofis katında faaliyet gösteren dev banka, işe alınacak personelleri de burada istihdam etmesi bekleniyor.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN DAHA DA ARTIYOR
Türkiye ekonomisi bölgesel krizler, savaşlar ve jeopolitik gerilimlerin arasında kalsa da her zaman bu durumlardan güçlenerek çıktı.
Üstün yapısal dinamikleri, genç işgücü, yatırım için birçok alanın bulunması, kaliteli üretimin yapılması, bölgedeki en güvenli ve istikrarlı ülke olması nedeniyle yatırım tercihleri arasında üst sıralarda yer alıyor.