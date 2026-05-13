Kuryelerin sadece 2 günü kaldı. SRC belgesi olmayan kontak kapatacak, cezası büyük

Esnaf kuryelerin günlük kazançlarının olduğunu ve sürekli aktif olarak çalışmak zorunda bulunduğuna değinen Çeki "Arkadaşımız SRC aldı, 25 saat teorik eğitim karşılığında belge verildiğini söyledi. Burada pratik bir eğitim yok, teorik 25 saatlik eğitimden bahsediliyor. Paket başı olarak çalışan kuryeler için 25 saatlik eğitim almak ve kendi cebinden ödemek ekonomik olarak da sıkıntılı değerlendiriliyor. SRC konusunda muamma var ve kuryelerin genel beklentisi, 15 Mayıs 2026 tarihinin ertelenmesi, kuryelerin bilgilendirilmesi, yetkili SRC merkezlerinin bütün kuryelerin erişebileceği şeffaflıkla yaygınlaştırılması gerekiyor. Artık insanlar televizyon da izlemiyor. Ana haberde çıkması kuryeler tarafından görüleceği anlamına gelmiyor. Platform firmalarının bunları kuryelere duyurması gerekiyor." dedi.

"BELGELENELİM AMA EĞİTİM DE ALALIM"

Kuryelerin eğitime ve belgeye karşı olmadığını öne süren Çeki "Kuryeler 12-14 saat çalışıyorlar ve tüm giderlerini kendi ceplerinden karşılıyorlar. Bundan dolayı hız baskısı, yaralanmalar, kuryelerin kuralsızlıkları meydana geliyor. Kuryeler diyor ki, belgelenelim ama eğitim alalım. Mesleki yeterlilik belgesi olsun, zorunlu eğitim, psikotekniğin olduğu, trafikte kriz yönetiminin olması, müşteri ve işletmelerle iletişim gibi eğitim istiyoruz. Platform şirketlerinin de sorumluluk alması gerekiyor. Kalifiye kurye istiyorlarsa ellerini taşın altına koymaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.