Kuryelerin sadece 2 günü kaldı. SRC belgesi olmayan kontak kapatacak, cezası büyük
13.05.2026 13:13
Türkiye'de faaliyet gösteren kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinin sonuna gelindi. Sektör temsilcileri, SRC belgesi olmayan kuryelere ceza kesileceğini ifade etti.
Milyonlarca kurye 2 gün sonra devreye girecek olan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki değişiklikten etkilenecek. SRC ve psikoteknik belgesi alma zorunluluğu olsa da yetkili kuruluşlar tarafından kuryelerin bilgilendirilmemesi nedeniyle belge alamayan kuryeler ceza yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacak.
Sektör temsilcileri 15 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 28'inci maddesinin 12'nci fıkrasında yer alan "P1 veya P2 yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtları süren şoförlerden, 34'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde öngörülen yükümlülük bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle aranmaz." şartlarının 2 gün sonra devreye gireceğini belirtiyor.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde ise 34'üncü maddede şoför ve kuryelerde aranacak nitelik ve şartlar ele alınıyor ve "Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin" cümlesi bulunuyor.
Başka bir deyişle 15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren tüm kuryelerin SRC ve psikoteknik belgesinin olması gerekiyor.
CEZASI VAR
SRC belgesi olmadan kuryelik yapanlar polis tarafından uygulama noktasında 15 bin liranın üzerinde cezaya tabi tutulacak. SRC belgesi de yaklaşık 11 bin lira seviyesinde bulunuyor.
"BİR YILDIR BİLİNİYOR AMA NASIL UYGULANACAĞI BİLİNMİYOR"
Ankara Kuryeler Odası Başkanı Ramazan Akpınar "Bir yıldır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi, Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Şu an eğitimini verecek kimse yok. 3-5 tane SRC kursu 25 saatlik kursun 21 saatlik teorik, 4 saatlik uygulamalı eğitim vermeden, kendilerinin yaptığı kitapçıkla SRC veriyorlar. Bunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki yetkililere anlattım, bakanlık sınav açılmadığını, nasıl SRC belgesi verildiğini bilmediklerini söylediler. Sonrasında da kursların verdiği belgelerin doğru olduğunu ama neye göre verildiğini bilmediklerini ifade ettiler." dedi.
"POLİSLERLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİZ"
Akpınar "Polislerle karşı karşıya geleceğiz. Bakanlık son günü bekliyor. Ankara'da kuryeler için SRC kursu verecek yer yok. Polisler çevirdiğinde psikoteknik ve SRC belgesi yoksa 15 Mayıs 2026'dan itibaren normal olarak ceza kesecek." sözlerini söyledi.
"KURYE PLATFORMLARI BELGE İSTEMİYOR"
Kuryelerin bağlı olarak çalıştıkları yemek ve alışveriş platformlarının zorunlu belge istemediğini belirten Akpınar "Platformlar bizden zorunlu belgeleri istemiyor. Esnaf kuryeyiz ama esnaf olduğuma dair kayıt belgesi istemiyor, P1 belgesi istemiyor, SRC, psikoteknik istemiyor. Sorumluluğun kuryede olduğunu belirtiyorlar." dedi.
"1 MİLYON KURYE VAR, EKMEK PARASI İÇİN KONTAK BASACAKLAR"
Akpınar "1 milyon kurye var. Belki yüzde 1'i çalışmaz ama yine de ekmek parası için 15 Mayıs 2026'dan sonra ceza riskini göze alarak yeniden kontak basıp yola çıkacaklar. Kuryelerin de ekmek kaygısı var ve boyun eğmek zorunda kalıyor. Psikoteknik ve SRC'nin ertelenmesini istiyoruz. Aksi halde kuryeler iş durdurmaya kadar gidecek ve bu da yemek ve alışveriş sektörünü olumsuz etkileyecek." sözlerini söyledi.
"FİKİRLERİMİZ ALINMIYOR"
Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki "Son bir yıldır kurye faaliyetini denetlemek için çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Bizler de kurye dernekleri olarak basından takip ediyoruz. Yetkililer, sektörün paydaşı olmamıza rağmen bizim fikirlerimiz alınmıyor. Özellikle yapılan çalışmaların duyurulma biçimiyle ilgili rahatsızlığımız var. Kuryelikle ilgili düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanıyor. Ya oradan ya da ulaştırma bakanlığı yetkililerinin basın açıklamalarından görüyoruz." dedi.
"P1 BELGESİ ALDIK, SADECE PARA ÖDEDİK"
Çeki "Tüm kuryeler P1 belgesini aldı. Bizim itirazımız şu; denetlesinler, kayıt altına alınalım, hiçbir kurye buna itiraz etmiyor. P1 belgesini sadece e-Devletten girip 7 bin liranın üzerinde para ödeyip aldık. Kuryelerin şikayetleri, niye düzenlemelerin hepsinde para cebimizden çıkıyor. Sahadan yaptığımız gözlemlerde çok az sayıda kuryenin SRC belgesi aldığını görüyoruz. Yaygın olarak alınan belge yok. SRC belgesi alma, nereden alınacak, kimler yetkili. Buna ilişkin şeffaf bilgi elimizde mevcut değil." ifadesini kullandı.
25 SAATLİK TEORİK EĞİTİM VERİLİYOR
Esnaf kuryelerin günlük kazançlarının olduğunu ve sürekli aktif olarak çalışmak zorunda bulunduğuna değinen Çeki "Arkadaşımız SRC aldı, 25 saat teorik eğitim karşılığında belge verildiğini söyledi. Burada pratik bir eğitim yok, teorik 25 saatlik eğitimden bahsediliyor. Paket başı olarak çalışan kuryeler için 25 saatlik eğitim almak ve kendi cebinden ödemek ekonomik olarak da sıkıntılı değerlendiriliyor. SRC konusunda muamma var ve kuryelerin genel beklentisi, 15 Mayıs 2026 tarihinin ertelenmesi, kuryelerin bilgilendirilmesi, yetkili SRC merkezlerinin bütün kuryelerin erişebileceği şeffaflıkla yaygınlaştırılması gerekiyor. Artık insanlar televizyon da izlemiyor. Ana haberde çıkması kuryeler tarafından görüleceği anlamına gelmiyor. Platform firmalarının bunları kuryelere duyurması gerekiyor." dedi.
"BELGELENELİM AMA EĞİTİM DE ALALIM"
Kuryelerin eğitime ve belgeye karşı olmadığını öne süren Çeki "Kuryeler 12-14 saat çalışıyorlar ve tüm giderlerini kendi ceplerinden karşılıyorlar. Bundan dolayı hız baskısı, yaralanmalar, kuryelerin kuralsızlıkları meydana geliyor. Kuryeler diyor ki, belgelenelim ama eğitim alalım. Mesleki yeterlilik belgesi olsun, zorunlu eğitim, psikotekniğin olduğu, trafikte kriz yönetiminin olması, müşteri ve işletmelerle iletişim gibi eğitim istiyoruz. Platform şirketlerinin de sorumluluk alması gerekiyor. Kalifiye kurye istiyorlarsa ellerini taşın altına koymaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.