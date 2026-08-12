Liderler bu kez Antalya'da buluşacak. Oteller şimdiden doldu

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından bu kez gözler Antalya'da gerçekleşecek COP31 toplantısına çevrildi.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı (Conference of the Parties) 31'inci toplantısı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dönem başkanı olduğu COP31, Antalya'da 2016 yılında yine dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan EXPO için özel olarak inşa edilen EXPO 2016 Antalya alanında gerçekleşecek. Alanda altyapı ve üst yapılara yönelik inşa çalışmalarının hızla devam ettiği “EXPO 2016 Antalya” alanının ismi de “COP31 Alanı” olarak değiştirildi.

Bölgedeki yollar da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı'nca uluslararası standartlara uygun yenilenmeye devam ediyor. Bir tarafta organizasyonun düzenleneceği alanla ilgili çalışmalar sürerken, diğer taraftan da organizasyona katılacak devlet başkanları, bakanlar gibi üst düzey isimlerin konaklayacağı otellerde ciddi hazırlıklar yapılıyor.