Londra'nın nüfusunda rekor düşüş

Londra'nın nüfusu azalırken, İngiltere'nin diğer tüm bölgelerinde artış yaşandı; ancak Galler'deki nüfus 2015'ten bu yana ilk kez düştü. Bu durum, başkentin ekonomisinin ve toplumunun sağlığına ilişkin artan endişelerin merkezinde ortaya çıkıyor.

Londra'nın yüzde 6,5'lik işsizlik oranının, Birleşik Krallık'ın herhangi bir bölgesine göre en yüksek oran olduğu ve ulusal ortalama olan yüzde 4,9 ile karşılaştırıldığında diğer kentlere kıyasla oldukça yüksek kaldığı ortaya çıktı. Vergi verilerine göre, Londra'da ücret artışı da diğer bölgelere göre daha yavaş kalıyor.

Başkentte konut fiyatları da diğer yerlere göre daha yüksek. Londra'da bir evin ortalama kirası aylık 2 bin 300 sterlinin üzerindeyken, bu rakam İngiltere'nin güneydoğusunda 1415 sterlin, kuzeydoğusunda ise 781 sterlin.

Londra'da ev fiyatları da Birleşik Krallık'ın geri kalanına göre önemli ölçüde daha yüksek; Mayıs ayında satılan tipik bir evin fiyatı 545 bin sterlin olurken, bu rakam ulusal ortalama olan 271 bin sterlinin neredeyse iki katı.