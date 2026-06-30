Maaşını taşıyan emekliler yaşadı. Bazı bankalar temmuz ayı emekli promosyonunda artışa gitti
30.06.2026 15:28
Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisine ve maaş zamlarına kilitlenmişken, bankacılık sektöründen elini çabuk tutan hamleler gelmeye başladı. Temmuz ayı zam dönemiyle birlikte emekli maaşlarının kök ücretlerinde yaşanacak artışı şimdiden fırsata çevirmek ve yeni müşteri portföyünü genişletmek isteyen kamu ve özel bankaları, emekli promosyon ücretlerinde yarışın dozunu artırdı. Peki, hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler için ek ödüller ve fatura talimatlarıyla birlikte ödenen nakit tutarlarda temmuz ayında artışa gidiliyor. Bazı bankalar emeklilerin zam dönemi öncesinde maaşlarını kendi bankalarından almaları karşılığında verdikleri nakit promosyon tutarlarında artışa gitti. Peki, hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
İşte Temmuz ayı itibarıyla güncellenen, banka banka en yüksek emekli promosyon listesi:
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül!
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYON
Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor.
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
QNB EMEKLİ PROMOSYON
22 Nisan 2026 tarihi itibariyle emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanın!
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
Emeklilere 30.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!
Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 30.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
İŞ BANKASI PROMOSYON
SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!
YAPI KREDİ PROMOSYON
Tüm Emeklilere 30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
19 Eylül 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
İNG EMEKLİ PROMOSYONU
ING Türkiye, emeklilere maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunduğunu duyurdu.
ING, emeklilere sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyan emeklilerin, maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon kazanabileceği duyuruldu.
Promosyon ile ilgili bankadan şu açıklama yapıldı:
"ING Türkiye, emeklilere sunduğu promosyon tutarını artırdı. Emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyan emekliler, maaş tutarına bağlı olarak 32 bin TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Bu kapsamda, maaşını ilk kez ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon elde edebiliyor. Bunun yanı sıra, belirli koşulların yerine getirilmesi hâlinde müşteriler, toplamda 17 bin TL'ye varan ek nakit promosyonlardan yararlanma imkânı buluyor. Belirli koşulların yerine getirilmesi hâlinde 17 bin TL'ye varan ek nakit promosyondan, 29 Haziran-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren yeni müşteriler faydalanabiliyor. Emekli maaşını ING'den almaya başlayanların bir aylık toplam gelir tutarına göre sunulan ek koşulsuz nakit promosyon tutarları ise şöyle belirleniyor: Aylık geliri 10 bin TL'ye kadar olan emekliler 6 bin 250 TL, 10 bin TL-15 bin TL arasında olanlar 10 bin TL, 15 bin TL-20 bin TL arasında olanlar 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri olanlar ise 15 bin TL ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.
VAKIFBANK PROMOSYON
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.