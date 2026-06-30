Maaşını taşıyan emekliler yaşadı. Bazı bankalar temmuz ayı emekli promosyonunda artışa gitti

ING Türkiye, emeklilere maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunduğunu duyurdu.

ING, emeklilere sunduğu promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyan emeklilerin, maaş tutarına göre 32 bin TL'ye varan nakit promosyon kazanabileceği duyuruldu.

Promosyon ile ilgili bankadan şu açıklama yapıldı:

"ING Türkiye, emeklilere sunduğu promosyon tutarını artırdı. Emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyan emekliler, maaş tutarına bağlı olarak 32 bin TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor. Bu kapsamda, maaşını ilk kez ING'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon elde edebiliyor. Bunun yanı sıra, belirli koşulların yerine getirilmesi hâlinde müşteriler, toplamda 17 bin TL'ye varan ek nakit promosyonlardan yararlanma imkânı buluyor. Belirli koşulların yerine getirilmesi hâlinde 17 bin TL'ye varan ek nakit promosyondan, 29 Haziran-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren yeni müşteriler faydalanabiliyor. Emekli maaşını ING'den almaya başlayanların bir aylık toplam gelir tutarına göre sunulan ek koşulsuz nakit promosyon tutarları ise şöyle belirleniyor: Aylık geliri 10 bin TL'ye kadar olan emekliler 6 bin 250 TL, 10 bin TL-15 bin TL arasında olanlar 10 bin TL, 15 bin TL-20 bin TL arasında olanlar 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri olanlar ise 15 bin TL ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.