Maliye ceza kesmişti, Danıştay iptal etti. Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren vergi kararı
20.07.2026 10:54
Maliye'nin çıkardığı vergi cezalarını Danıştay'a taşıyan vatandaş davayı kazandı. Gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisi ödeyenler için 2 farklı başvuru yolu açıldı.
Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi alarak evini, villasını kiraya verenlere yönelik iyi haberi Danıştay açıkladı.
Airbnb gibi uygulamalar üzerinden Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi alınarak kiralanan yerler için gelir vergisi, geçici vergi, Katma Değer Vergisi ve konaklama vergisi ödenmeyecek.
Danıştay'ın verdiği karara göre, Gayrimenkul Sermaye İradı kapsamında gelir vergisi ödenecek.
MALİYE VERGİ BORCU ÇIKARTMIŞTI
Maliye, "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alınarak yapılan konut kiralamalarının ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi, bu kapsamda elde edilecek kazançların ticari kazanç hükümlerine göre gelir vergisi, KDV ve konaklama vergisine tabi olduğu, belge sahipleri adına izin belgesinin düzenlendiği tarih itibariyle ticari kazanç yönünden mükellefiyet tesis edilmesi gerektiğini öne sürmüştü.
Bu kapsamda tespit edilen kişilere geriye dönük vergi mükellefiyeti tesis edilip, vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, geçici vergi, konaklama vergisi ve KDV tarhiyatları yapılmıştı.
CEZALARDAN BIKAN VATANDAŞ DANIŞTAY'A DAVA AÇTI
Maliye'nin kestiği cezalar nedeniyle bir vatandaş konuyu Danıştay'a götürdü ve dava açtı. Danıştay da,
konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi faaliyetinin ticari nitelikte olduğunun kabul edilmesi, bu faaliyetten elde edilen gelirin ticari kazanç olarak değerlendirilebilmesi ve bu kapsamda ilgililer adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için kiralamanın otel, apart veya pansiyon işletmeciliği gibi ticari bir organizasyon dahilinde yapılması ve kahvaltı, yemek, ütü, günlük temizlik gibi bir takım hizmetleri de içermesi gerektiğini, bu nedenle söz konusu kiralamaların ticari kazanç kapsamında gelir vergisine ve KDV’ye tabi tutulamayacağını belirterek, Maliye'nin yayımladığı Genel Yazı’nın 7464 sayılı Kanun kapsamındaki konut kiralamalarının ticari nitelik taşıdığı, bu faaliyetin ticari ve elde edilen gelirin ticari kazanç sayılacağı ve mükellefiyet tesisi gerektirdiğine dair kısımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
CEZA VE VERGİLERİ ÖDEYENLER NE YAPACAK?
Maliye'nin mükellefiyetler nedeniyle ortaya çıkardığı vergi ve cezaları ödeyenler için iki yol bulunuyor.
Danıştay'ın esastan vereceği kararlarını beklemeden Vergi Usul Kanunu'nun 118'nci maddesine göre, olayda bir vergilendirme hatası olduğu belirtilerek düzeltme şikayetinde bulunulabilir.
İkinci seçenek ise Danıştay'ın esastan vereceği karar sonrasında düzeltme şikayeti yapılabilir.