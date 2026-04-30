Maliyetler artınca düğünler başka bahara kaldı
30.04.2026 13:05
NTV - Haber Merkezi
Yazın başlamasıyla düğün sezonu da açılıyor ancak bu yıl düğün salonlarının rezervasyon takvimi boş kaldı.
Havaların ısınması ve yazın yaklaşması aynı zamanda düğün mevsiminin de açılması demek.
Bu yıl pek çok çift düğünü pas geçme kararı aldı.
Evlenecek çiftlerin bu tutumu düğün mevsimi öncesinde, salonlara da yansıdı.
Düğün yapmak isteyen çiftlerin karşısına ikramdan süslemeye, müzikten video çekimine, farklı masraf kalemleri çıkıyor. Düğün salonları çeşitli kolaylıklar sağlasa da maliyet taleplere göre yükseliyor.
YARI YARIYA DÜŞÜŞ OLDU
Düğün salonu işletmecisi Ahmet Şahin, NTV'ye yaptığı değerlendirmede taleplerde yarı yarıya düşüş olduğunu dile getirdi.
Şahin, "2026'yı 2025'te satardık. Şimdi 20262yı bir ay kala satıyoruz." dedi.
Fiyatların 150 bin liradan başlayıp 400 bin liraya kadar çıktığından bahseden Şahin, "Neredeyse geçen senenin fiyatında tutuyoruz." diye konuştu.
"KDV ORANI DÜŞÜRÜLSÜN"
İşletmeciler düğün maliyetlerinin düşürülmesi adına vergide kolaylık talep ediyor.
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez ise evlenecek olan çiftlerin ödemiş oldukları yüzde 20'lik KDV oranının bir daha düşürülmesini ve bu KDV oranlarının daha makul hale gelmesi gerektiğini savundu. Sönmez, "Çiftlere ekonomik olarak bir katkı anlamına gelecektir." dedi.