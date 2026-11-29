Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'yle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, 9 Ekim'de Çerkezköy-Kapıkule kesimini hizmete açtıklarını hatırlatarak, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projemizin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini hizmete açtık. Kalan iki kesimde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, yapımı devam eden iki kesimin teknik özelliklerine de değinerek, "Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik hattı saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa ediyoruz." dedi.

Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla İstanbul'dan Çerkezköy'e uzanan demir yolu bağlantısında yüksek standartlı yolcu ve yük taşımacılığı altyapısının oluşturulacağını ifade edenUraloğlu, “Böylece daha önce hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle birlikte Halkalı'dan Kapıkule'ye uzanan hızlı demir yolu koridorunun bütünlüğü sağlanacak.” diye konuştu.