Mayıs ayı kira artış oranı 2026: Kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Mayıs ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
04.05.2026 10:09
Aydın Kayar
Mayıs ayı kira artış oranı, nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle, ev sahipleri ve kiracıların heyecanla beklediği kira artışlarını etkileyen 12 aylık ortalamaya göre hesaplanan güncel TÜFE verileri açıklandı. Kira kontrat süresi dolan ve kira sözleşmesini mayıs ayında yenileyecek olan kiracılar güncel 12 aylık TÜFE rakamları üzerinden ev ve işyeri sahiplerine zam yapacak.
Geçtiğimiz ay TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı 35,91 olarak açıklanmış ve kira zamları bu orana göre uygulanmıştı. Peki, mayıs ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
TÜİK’in 4 Mayıs 2026'da açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 32,43 olarak hesaplandı. Bu oran, konut ve iş yeri kira artışlarında yasal sınır olarak uygulanacak.
Yani, 2026 Mayıs ayında konut ve iş yeri sahipleri, kiracılarına en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapabilecek.
Konut kiralarında 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona eren yüzde 25 zam sınırı yeniden uzatılmadığı için, artık konut kiraları da TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu kapsamda, ev sahipleri mayıs ayında konut kiralarına güncel TÜFE oranında zam yapabilecek.
MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 35 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2026
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 32,43
Kira Artış Tutarı: 11 bin 350 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 46 bin 350 TL
YÜZDE 25 SINIRLAMASINA GÖRE HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 35 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2026
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 8 bin 750 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 43 bin 750 TL