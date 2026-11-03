Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemini ilgilendiren Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte yüzde 8,28 oranındaki enflasyon rakamından yararlanacak. Önümüzdeki Kasım ve Aralık ayının enflasyon verisi açıklandığında Ocak ayında alacakları zam miktarı belli olacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ?

Memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek olan 2027 yılına ilişkin yılın ilk altı ayında zam oranı yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti.