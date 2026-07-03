Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı belli oldu
03.07.2026 10:03
Son Güncelleme: 03.07.2026 10:22
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Haziran ayı enflasyon verisi açıklandı.
Anadolu Ajansı
Memur ve memur emeklilerinin açıklanan son enflasyon rakamıyla birlikte zamları belli oldu. Bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.
Anadolu Ajansı
NE KADAR ZAM ALACAKLAR?
Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 13,52 oranında zam almayı hak etti. Enflasyon farkı ise yüzde 6,09 oldu.