Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oldu
05.06.2026 10:09
Son Güncelleme: 05.06.2026 10:29
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon verisi açıklandı.
Memur ve memur emeklileri açıklanan son enflasyon rakamıyla birlikte Haziran ayında oluşacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle artan fiyatlar enflasyonu yükseltti. Bundan dolayı memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da artmış oldu.
NE KADAR ZAM ALACAKLAR?
Memur ve memur emeklileri 5 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 12,40 oranında zammı şimdiden hak etti. Önümüzdeki Haziran ayının enflasyon verisi açıklandığında Temmuz ayında alacakları zam miktarı belli olacak.
HANGİ MEMUR NE KADAR KAZANIYOR?
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplamasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.