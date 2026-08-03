Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oldu
03.08.2026 10:04
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı.
Memur ve memur emeklileri açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte Ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. Bugün açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle artan fiyatlar enflasyonu yükseltti. Bundan dolayı memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da artmış oldu.
NE KADAR ZAM ALACAKLAR?
Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık döneminin ilk ayı olan Temmuz'da gelen yüzde 1,78 oranındaki enflasyon rakamından yararlanacak. Önümüzdeki Aralık ayının enflasyon verisi açıklandığında Ocak ayında alacakları zam miktarı belli olacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANLARI YÜZDE KAÇ?
Memur ve memur emeklisinin maaşını etkileyecek olan 2027 yılına ilişkin yılın ilk altı ayında zam oranı yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 olarak belirlenmişti.