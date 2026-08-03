Memur ve memur emeklilerinin zammı belli oldu

Memur ve memur emeklileri açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte Ocak ayında geçerli olacak zam oranına odaklandı. Bugün açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle artan fiyatlar enflasyonu yükseltti. Bundan dolayı memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da artmış oldu.