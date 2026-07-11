Memurlara ek tazminat müjdesi, bugün yürürlüğe girdi

Ek tazminat oranı, hizmet süresine bağlı iki kademede belirlendi. İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü kadrolarında görev yapanlardan öğretmen kadro ve pozisyonu ile bu sayılan kadrolardaki toplam hizmet süresi en az yirmi yıl olanlara 50, en az 10 yıl olanlara ise 25 puan ek tazminat uygulanacak.