Memurlara ek tazminat müjdesi, bugün yürürlüğe girdi
11.07.2026 11:13
Son Güncelleme: 11.07.2026 11:29
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminat cetvelinde yapılan değişiklikle, maaşlara yansıyacak ek puanlar netleşti. Peki listede kimler var?
Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetici kadrolarında bulunmuş olan öğretmenlere yönelik ek özel hizmet tazminatı verilmesi kararlaştırıldı.
Öğretmenleri ilgilendiren karar bugün Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı'nda yönetici kadrolarında bulunmuş öğretmenlere ek özel hizmet tazminatı ödenecek.
DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın eki (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetveli'nde değişiklik yapıldı.
HANGİ KADROLARA TAZMİNAT ARTIŞI VERİLECEK?
Değişiklikle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nda il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü kadrolarında görev yapanlar bu düzenlemeden faydalanacak.
TAZMİNAT ORANLARI NASIL BELİRLENDİ?
Ek tazminat oranı, hizmet süresine bağlı iki kademede belirlendi. İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü kadrolarında görev yapanlardan öğretmen kadro ve pozisyonu ile bu sayılan kadrolardaki toplam hizmet süresi en az yirmi yıl olanlara 50, en az 10 yıl olanlara ise 25 puan ek tazminat uygulanacak.