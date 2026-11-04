Merkez bankaları, altın fiyatlarındaki düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiriyor

Analistler, merkez bankalarının altın varlıklarını döviz rezervlerine dahil etme konusunda son derece istekli kalmaya devam ettiğini belirtiyor. Ocak ayında ons başına 5 bin 595 doları aşarak tarihi zirveye ulaşan altın fiyatlarında yaşanan sert düzeltme, kurumsal alıcılar için uygun bir zemin hazırladı. Fiyatların gerilemesini rezervlerini genişletmek için fırsat gören merkez bankalarının, piyasada "fiyat hassasiyeti yüksek" alıcılar olarak hareket ettiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, altın alım programlarına ilişkin temel kararların merkez bankalarının üst yönetimi tarafından alınmasına karşın, işlemlerin döviz portföyünün günlük yönetiminden sorumlu profesyonel ekiplerce yürütüldüğünü ifade ediyor. Satın alınan altının ortalama maliyetinin sürekli izlendiğini aktaran analistler, bu nedenle merkez bankalarının fiyatların düşük olduğu dönemlerde alım hacmini artırma eğilimi gösterdiğine dikkati çekiyor.

Raporda, merkez bankalarının altın alımlarının her zaman şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmadığına da değiniliyor. Geçmişte Çin ve Rusya gibi büyük ölçekli alıcıların resmi açıklama yapmadan rezervlerini büyüttüğünü hatırlatan Dünya Altın Konseyi (WGC), üçüncü çeyrekteki toplam alımların yaklaşık yüzde 37'sinin rapor edilmeyen "gizli" işlemlerden oluştuğunu tahmin ediyor.

Öte yandan, raporda, borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talebin beklentileri aşmasına karşın, fiziki yatırımlarda bir yavaşlama olduğuna işaret edildi. Konsey, külçe ve sikke talebi nispeten dirençli kalmayı sürdürse de 2026'nın ikinci yarısında hissedilir bir şekilde hız kestiğini açıkladı.

Bu arada, Londra Külçe Piyasası Birliğine (LBMA) göre altının ons fiyatı, üçüncü çeyrekte ortalama 4 bin 262,2 dolar seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatında geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23 artış görüldü.