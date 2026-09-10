Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz düştü mü? 2026 TCMB eylül ayı faiz kararı
10.09.2026 13:49
Son Güncelleme: 10.09.2026 14:04
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararı için geri sayım sona erdi ve karar açıklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu, faiz düştü mü?
Türkiye ekonomisinde gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Döviz kuru, altın fiyatları, mevduat faiz oranları ve kredi maliyetleri üzerinde doğrudan belirleyici olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararı belli oldu. Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararı açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
AA Finans'ın, TCMB'nin 10 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.