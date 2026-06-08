Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı toplantısı

Türkiye ekonomisinde gözler bir kez daha Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Döviz kuru, altın fiyatları, mevduat faiz oranları ve kredi maliyetleri üzerinde doğrudan belirleyici güce sahip olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım başladı. Açıklanacak olan haziran faiz kararı öncesinde ekonomistlerin faiz beklentisi ise belli oldu. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?