Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 TCMB haziran ayı PPK faiz kararı toplantısı
08.06.2026 16:38
Türkiye ekonomisinde gözler bir kez daha Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Döviz kuru, altın fiyatları, mevduat faiz oranları ve kredi maliyetleri üzerinde doğrudan belirleyici güce sahip olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım başladı. Açıklanacak olan haziran faiz kararı öncesinde ekonomistlerin faiz beklentisi ise belli oldu. Peki, haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasaların yönünü tayin edecek olan Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacağı, yatırımcıların odak noktasında yer almaya başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımları olan vatandaşlar, Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan haziran ayı kararını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 11 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans, TCMB’nin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 3'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.
Nisan ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.