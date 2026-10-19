Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? TCMB ekim ayı faiz kararı
19.10.2026 09:31
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Kritik karar öncesinde ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu.
Küresel piyasalar, döviz kurları ve borsa yatırımcılarının odağında yer alan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklenti anketleri de netleşti. Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın, TCMB'nin 22 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 19'u politika faizinin 100 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin ediyor.
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı politika faizinin yüzde 36'ya çekileceği yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Eylül ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.