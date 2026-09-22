Metro ve tramvayda tek fiyat dönemi bitiyor. Ücret iadesi başlıyor

İstanbul'da metro ve tramvay kullananları ilgilendiren çalışmada sona gelindi. Metrobüslerde olduğu gibi metro ve tramvaylarda da ücret iade otomatları devreye alınacak.

Bir süredir gündemde olan proje için bazı duraklarda çalışmalar tamamlanma aşamasına geçti.

İade cihazlarının konulacağı yerler belirlenirken elektrik hattı çekimleri de tamamlandı.

FİYATLAR DEĞİŞECEK

Metro ve tramvay kullananlarda en kısa mesafeyi giden de en uzun mesafeyi giden aynı ücreti ödüyordu. Ücret tarifesi tam bilet 46,2 lira, öğrenci bileti 22,55 lira, 30 yaşından gün almış öğrenciye bilet 41,58 lira, sosyal bilet ise 33,08 lira seviyesinden satılıyor.

DURAKLARA GÖRE YENİ ÜCRETLER BELİRLENECEK

Yeni tarife sistemiyle birlikte binilen ve inilen durak arasındaki ücretler farklılık gösterecek.