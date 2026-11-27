Mevduat faizleri ne kadar yükselecek? 100 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın 32 günlük faiz getirisi
27.11.2026 07:31
Dövize olan talebi frenlemek ve Türk Lirası'nı cazip hale getirmek için repo ihalelerini geçici olarak durduran Merkez, piyasayı hareketlendirdi. İşte kuruşu kuruşuna yeni mevduat kazanç tablosu...
Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri kapsamında gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verilmesini kararlaştırdı.
Dövize olan talebin artmaya meyilli olması nedeniyle Türk Lirası'nı cazip hale getirecek adımlar atılmaya başlandı.
Mevduatlara uygulanan stopajlarda indirim olması beklenirken Merkez Bankası'nın bankaları yüzde 36 yerine yüzde 39'la fonlayacak olması mevduat faizlerinde artışı yeniden gündeme getirebilir.
Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımı olarak görülen bir hafta vadeli repo ihalelerinin geçici olarak durdurulması Türk Lirası ve uzun vadeli tahviller için pozitif olarak algılandı.
MEVDUAT FAİZİ NE KADAR YÜKSELİR?
Güncel olarak mevduat faizleri yüzde 34-37 arasına sıkışmış durumda. Mevduata yatırılacak paranın miktarına göre faiz oranı sunan bankalar mevduat faizlerini yeniden yüzde 39-40 bandına yükseltebilir.
Merkez Bankası'nın geçici olarak ara verdiği bir hafta vadeli repo ihaleleri nedeniyle kısa süreli faiz artışından mudiler pozitif etkilenebilir.
NE KADAR FAİZ GETİRİSİ OLUR?
100 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 39 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 2 bin 820 lira faiz elde ediyor.
500 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 39 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 14 bin 104 lira faiz elde ediyor.
750 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 39 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 21 bin 156 lira faiz elde ediyor.
1 milyon lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 39 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 28 bin 208 lira faiz elde ediyor.
100 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 40 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 2 bin 893 lira faiz elde ediyor.
500 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 40 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 14 bin 465 lira faiz elde ediyor.
750 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 40 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 21 bin 698 lira faiz elde ediyor.
1 milyon lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 40 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 28 bin 931 lira faiz elde ediyor.