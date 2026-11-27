100 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 39 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 2 bin 820 lira faiz elde ediyor.

500 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 39 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 14 bin 104 lira faiz elde ediyor.

750 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 39 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 21 bin 156 lira faiz elde ediyor.

1 milyon lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 39 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 28 bin 208 lira faiz elde ediyor.

100 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 40 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 2 bin 893 lira faiz elde ediyor.

500 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 40 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 14 bin 465 lira faiz elde ediyor.

750 bin lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 40 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 21 bin 698 lira faiz elde ediyor.

1 milyon lirasını 32 günlük mevduata yıllık yüzde 40 faiz oranıyla yatıran bir mudi vade sonunda net 28 bin 931 lira faiz elde ediyor.