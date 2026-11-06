Milyonlarca çalışan ve işverenleri ilgilendiriyor: Yıllık izin hesabında "üçte bir" kararı

Bursa'da özel bir şirkette 33 yıl muhasebe ve mali işler müdürü olarak çalışan N.U.'nun ölümünün ardından ailesi, işverene karşı alacak davası açtı.

N.U.'nun ailesi, işçinin maaşının bir bölümünün elden ödenmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gerçek ücretinden daha düşük bildirim yapıldığını ve yıllık izinlerinin büyük bölümünün kullanılmadığını ileri sürdü. Davacı aile, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve diğer alacakların ödenmesini talep etti.

İşveren tarafı ise N.U.'nun emekli olduktan sonra da danışmanlık yaptığını, rahatsızlığı nedeniyle izin kullandığını ve kullanılmayan izinlere ilişkin ödeme gerçekleştirildiğini savundu.

Kararını açıklayan İş Mahkemesi, işverenin yıllık izinlerin kullanıldığını ya da ücretlerinin ödendiğini belgeleyememesi üzerine N.U.'nun ailesini haklı buldu. Mahkeme, 33 yıllık çalışma süresinde kullanılmayan izinlerin ücretinin ödenmesine hükmetti.

İşveren tarafı dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı ancak itirazı reddedildi.