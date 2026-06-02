Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Karar alındı, patronlar takip edemeyecek

02.06.2026 07:35

Reuters

Google'da NTV'yi tercih et

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibi yapılmasını yasaya aykırı buldu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Karar alındı, patronlar takip edemeyecek
iStockPhoto

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), çalışanların biyometrik veri işlenmesi yoluyla mesai takibinin yapılmasının kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olduğunu bildirdi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Karar alındı, patronlar takip edemeyecek 1
iStockPhoto

KVKK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan mesai takibi amacıyla ⁠biyometrik veri işlenmesi hakkında ilke kararında, çalışanların parmak izi, retina taraması, yüz ve el geometrisi, ses tınısı gibi biyometrik verilerle mesai takibinin yapılmasının, kişinin açık ⁠rızası olması halinde bile, kanunlarda açıkça öngörülme şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesinin kabul edilemeyeceğine karar verdi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Karar alındı, patronlar takip edemeyecek 2
iStockPhoto

Kurul, mesai takibinin şifreli kart, PIN tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam ⁠çizelgeleri, ⁠RFID/NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollar ile sağlanması gerektiğine hükmetti.