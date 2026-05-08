Milyonlarca emekli bu tarihi bekliyor. 4000 TL bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?
08.05.2026 15:30
Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, milyonlarca emekli, "İkramiyeler ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2026 yılı dini günler takvimine göre mayıs ayının son haftasında kutlanacak olan bayram öncesinde, ikramiye takvimi için gözler bakanlığa çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırlayacağı ödeme planı, her yıl olduğu gibi bu yıl da SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için kademeli olarak işleyecek.
GÖZLER BAKANLIKTA
2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin gündeminde yer alıyor.
Yıl da 2 kez 4000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, bayramda ziyaretçileri için evlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Gözler ise bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti.
Buna göre; Emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?
Kurban Bayramı bu yıl 27-28-29-30 Mayıs tarihleri arasına denk geliyor.
Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir artış gelmemiş ve ikramiyeler 4 bin lira olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda da bir zam beklenmiyor.