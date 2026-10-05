Milyonlarca hak sahibinin beklediği yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinde ekim ayı maratonu başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenli olarak verilen yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılacağı tarihler netleşti. T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara aktarılan ödemelerde son durum ve e-Devlet maaş sorgulama ekranı.

ÖDEMELER BUGÜN YATIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayında 1 milyon 290 bin 486 vatandaşın hesabına toplam 9 milyar 470 milyon lira yaşlı ve engelli aylığı ödemesinin yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

65 YAŞ AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR?

65 yaş aylığı 6 bin 393 lira 01 kuruştan, 863 lira 70 kuruş zamla 7 bin 256 lira 71 kuruşa çıktı.

Engelli aylığı yüzde 49-69 olan,, 5 bin 103 lira 33 kuruştan, 689 lira 46 kuruş zamla 5 bin 792 lira 79 kuruş oldu.

ENGELLİ AYLIĞI YÜZDE 70 VE ÜZERİ

7 bin 655 liradan, 1.034 lira 19 kuruş zamla 8 bin 689 lira 19 kuruşa yükseldi.

18 YAŞ ALTI ENGELLİ AYLIĞI

5 bin 103 lira 33 kuruştan, 689 lira 46 kuruş zamla 5 bin 792 lira 79 kuruşa çıktı.



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