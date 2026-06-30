Milyonlarca insanı etkiliyor, 3 yeni uygulama devreye alınıyor. Temmuz'da neler değişecek?
30.06.2026 08:40
Yeni ayla birlikte hayatımıza 3 yeni uygulama girecek. Depozito iade sisteminden kafe ve restoranlardaki menülere... İşte yeni düzenlemelerin ayrıntıları.
1 Temmuz yani yarınla birlikte vatandaşların hayatına 3 yeni uygulama girecek.
Yeni ayla birlikte, depozito iade sistemi hayata geçiyor. Makineler 81 ilde 973 ilçede kurulacak. Üzerinde "iade logosu" olan metal, cam, pet, karton ürünler makineye atılabilecek.
ÜRÜN BAŞINA 1 LİRA İADE ÜCRETİ ALINACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımız depozito iade noktalarına veya depozito iade makinelerine bu ürünleri götürdükleri zaman ürün başına 1 lira depozito iade ücreti alacaklar." diyerek uygulamaya dair bilgi vermişti.
MENÜLERDE AYRINTI DÖNEMİ
Restoran ve kafelerdeki menülerde de "ayrıntı" dönemi başlıyor. 1 Temmuz'a kadar süre verilen işletmeler, tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde artık ayrıntı verecek.
Artık menülerde yemeklerin ayrıntıları ve kalori değerleri görülebilecek.
Uygulama ilk olarak ulusal zincir restoranlarda başlayacak. 31 Aralık'a kadar tüm restoranlar, 2027 sonuna kadar da kafeler menülerini değiştirecek.
TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM
Yeni ayda zorunlu trafik sigortası uygulamasında da değişiklik olacak.
Kazalarda, oluşan hasar maddi teminat tutarının 10'da birini aşıyorsa, eksper zorunlu olacak.
Eksperler merkezi sistem üzerinden otomatik atanacak.