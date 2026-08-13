Milyonları ilgilendiren karar ertelendi. Telefon numarası söyleyenler dikkat

Bu kapsamda, sektörden gelen talepler doğrultusunda söz konusu uyum süresinin uzatılması ihtiyacının ortaya çıkmasından dolayı Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ilke kararının yürürlüğe girme süresi 28 Şubat 2027 olarak belirlendi.

Bu süreye kadar işletmeler ilgili doğrulama mekanizmalarını devreye alıp, muhtemelen SMS ile doğrulama yapıp alışveriş anında puan, kampanya ve indirimlerini sunmaya devam edecekler.