Milyonları ilgilendiren karar ertelendi. Telefon numarası söyleyenler dikkat
13.08.2026 07:51
Alışverişlerde başkasına ait sadakat kartı ve telefon numarası kullanımında kart sahibinin rızasını doğrulama şartına erteleme geldi.
Markaların müşterilerine özel indirim, puan, kampanya sunduğu Sadakat Kart Üyelikleri'nde kullanım esnasında, üçüncü bir kişi tarafından alışveriş esnasında verilen telefon numarası ya da kart numarasının veri sorumluları tarafından yapılması gereken düzenlemenin süresi uzatıldı.
Sadakat Kart Üyeleri'nin alışveriş esnasında başkasına ait cep telefonu numarası ya da kart numarasını kullanması halinde kartın sahibi olan kişinin bilgisi ve rızası dahilinde işlemin gerçekleştiğini doğrulamak amacıyla doğrulama mekanizmalarının oluşturulabilmesi için veri sorumlularına verilen süre 6 ay daha uzatıldı.
Bu kapsamda, sektörden gelen talepler doğrultusunda söz konusu uyum süresinin uzatılması ihtiyacının ortaya çıkmasından dolayı Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun ilke kararının yürürlüğe girme süresi 28 Şubat 2027 olarak belirlendi.
Bu süreye kadar işletmeler ilgili doğrulama mekanizmalarını devreye alıp, muhtemelen SMS ile doğrulama yapıp alışveriş anında puan, kampanya ve indirimlerini sunmaya devam edecekler.